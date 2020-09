Podemos carga contra Ortega Smith por no llevar mascarilla en su escaño: “ No sé si lo hace por negacionismo, por provocación o por simple estupidez" El diputado morado critica que el diputado de Abascal “incumple” con el compromiso del Congreso y desde Vox aseguran que no creen que se haya quitado el tapabocas 20 minutos, como recrimina Unidas Podemos