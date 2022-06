La Guardia Civil señala a cuatro cabecillas etarras como los que ordenaron el asesinato de Miguel Ángel Blanco

“Puede inferirse que los integrantes del “Comité ejecutivo” de ETA en 1997 que habrían planificado, dirigido, gestionado y ordenado la materialización del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, fueron los siguientes: José Javier Arizcuren, “Kantauri”;- Miguel Albisu “Mikel Antza”; Ignacio Gracia, “Iñaki de Rentería”; y María Soledad Iparraguirre, “Anboto”. Así se indica en las conclusiones que la Guardia Civil ha entregado en la Audiencia Nacional en relación con el citado crimen, según ha podido saber LA RAZÓN.

Los cabecillas de ETA eran los encargados de ordenar los atentados “selectivos” o “personalizados”. Los “comandos” no tenían que consultar las acciones criminales contra los uniformados, porque eran objetivos permanentes. Si tenían la información suficiente, perpetraban el ataque.

En el caso de Miguel Ángel Blanco, del que ya tenían datos, ordenaron su secuestro y posterior asesinato (pusieron unas condiciones que sabían que el Gobierno no podía cumplir sobre los presos de la banda) como respuesta a la liberación por la Guardia Civil del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

La banda pretendía demostrar su “operatividad” (y falta de escrúpulos) y mandar un mensaje al Ejecutivo que estaban dispuestos a todo si no se atendían sus exigencias. En cualquier caso, la decisión la adoptaron los cabecillas y se la hicieron llegar al “comando Donosti”, que dirigía Francisco Javier García Gaztelu, “Txapote”.

La responsabilidad de esta terrible acción criminal, que conmovió a España, no se puede quedar en los autores materiales del secuestro y asesinato, sino que debe alcanzar a los que lo ordenaron con lo que ellos llamaban criterios “políticos”, dentro de la estrategia de extender a todos los sectores de la sociedad, y no sólo a las Fuerzas de Seguridad y Armadas, que podían ser objetivos de la banda si no aceptaban la negociación o las exigencias del momento.

Es lo que llamaron la estrategia Oldartzen, de “socializar el sufrimiento”. Fue a principios de 1995, cuando Herri Batasuna hizo pública una ponencia con el citado nombre, por la que se consideraaba “legítimo” utilizar “todas las formas de lucha, tanto la institucional, la de la calle como la lucha armada” contra sus enemigos. Pensaron que, de esta manera, lograrían sus objetivos más rápido. El primer atentado fue el de Gregorio Ordóñez en 1995.