Podemos utiliza a Rosell para desgastar la posición de Díaz

El espacio de Unidas Podemos, vuelve a ofrecer la imagen de la división en dos bloques: entre Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díaz, en el que también se encuentra IU. Ha sido el órdago de Podemos contra el PP y contra la propia negociación de la renovación del CGPJ lo que ha vuelto a evidenciar la ruptura, una vía más aprovechada por los morados como un nuevo intento de desgaste hacia la vicepresidenta. Desde que se retomaran las conversaciones para renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial, la también ministra de Trabajo ha tratado de coordinar a los morados para evitar que se frustre el acuerdo. Lo ha hecho hasta en tres reuniones con los ministros morados –la última ayer– para trasladarles el minuto y resultado de las conversaciones entre Gobierno y PP y de las que también participa el líder del PCE, Enrique Santiago, quien fuera fulminado del Gobierno por parte de la ministra, Ione Belarra y que se alinea con los postulados de la vicepresidenta

Así, frente a la discreción de la vicepresidenta y el encargado de las negociaciones por parte de Unidas Podemos para no boicotear la negociación, los morados exigen que su «candidata favorita», la jueza y Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, forme parte del órgano de los jueces como condición indispensable para el acuerdo.

Ayer mismo, el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna dejó claro que en su partido en que defenderán «hasta las últimas consecuencias» la candidatura de la jueza e, incluso, amenazan con romper la negociación o con salirse del acuerdo que se alcance en las conversaciones que Moncloa, en su propio nombre también, tiene con el Partido Popular. La pasada semana, fuentes de Podemos ya avisaron de que se desmarcarían de cualquier acuerdo del que no formara parte su candidata. De hecho, en la defensa de los morados a la exjueza, el partido involucró a la propia Yolanda Díaz y a Izquierda Unida, asegurando que “todo el espacio de Unidas Podemos” mantiene la misma posición. En Podemos ven inaceptable que el PP pueda poner “vetos” a los nombres que ellos proponen cuando “llevan cuatro años fuera de la ley, ahora se plantee poner vetos a jueces que plantea Podemos”. En Podemos recuerdan que la “realidad no es bipartidista y ello debe reflejarse en el CGPJ”.

Unas posiciones de máximos que no se comparten en todo el espacio. Desde el entorno de la vicepresidenta se recalca que no es el momento de hablar de nombres y no se aclara que ocurrirá si la jueza se queda fuera de la lista de vocales para la renovación, marcando así distancias con los morados. En IU se enfría también este órdago, aunque se mantiene el respaldo a Rosell como candidata. “Es muy buen perfil pero ahora estamos en el proceso de negociación”, defendió la portavoz de Izquierda Unida, la eurodiputada Sira Rego, que minimizo el órdago por los nombres que sí mantiene Podemos.

Rechazó, además, la estrategia de los morados de publicitar sus exigencias sobre los nombres en medio de la negociación: “La cuestión de los nombres hay que dejársela al propio proceso de negociación porque nuestra preocupación es que pueda ser aprovechado por el PP para bloquear el proceso de negociación”.