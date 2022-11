Podemos se ve “rearmado” para la batalla electoral

Los morados han aprovechado este fin de semana para tratar de retomar el pulso en la calle y buscar el fervor de la militancia en un momento de desmovilización en la izquierda y a ocho meses de los primeros procesos electorales que medirán el apoyo al partido y que serán el examen previo a las generales, donde el escenario se atisba mucho más complejo, ya con Sumar, cómo “aliado electoral”. Será en un contexto hoy de incertidumbre total, más después de que ayer Pablo Iglesias entrara a la confrontación con quien fuera su propia candidata -elegida por él mismo- exigiendo que “respete” a su formación.

Las jornadas de la “Uni de Otoño” también sirvieron para insuflar ánimo a los dirigentes, que reivindicaron la fortaleza del partido con mensajes en clave electoral: “Podemos no está muerto”, fue uno de los mantras que más se escuchó. Bajo el lema de “La fuerza que transforma” el partido se siente preparado para dar la batalla en autonómicas y municipales. Ha engrasado la maquina electoral y en los próximos días la formación empezará una serie de actos por varias comunidades para buscar la movilización de la militancia. En el partido aseguran que la escuela del partido ha servido para el “rearme ideológico” de cara al ciclo electoral. “La organización está lista para las autonómicas y municipales, y con los pies en el territorio”, se congratulan.

Han sido tres jornadas en las que la dirección de Podemos ha observado el calor de la militancia, después de comprobar el “gran nivel de asistencia y participación, así como la multitud de propuestas políticas que se han planteado”, según fuentes de la dirección estatal del partido. Al acto de cierre acudieron 1.250 personas, según datos de la organización.

Los morados ven un punto de inflexión tras estas jornadas. Y en este cambio de ciclo han optado por “lavar” la cara al partido con una nueva imagen, logotipo. Morado, eso sí, pero menos oscuro, con el fin de dar una imagen más solemne. “Más armónico y dinámico”, aseguran en Podemos, evocando la apelada institucionalidad -por ser parte del Gobierno de coalición- y para marcar las principales transformaciones que han logrado. “La fuerza TRANSformadora”, en referencia a la lucha dentro del Ejecutivo por la ley trans.

Para este “rearme” el partido presentó a sus candidatos a concurrir en elecciones autonómicas y municipales, tras que se disputaran el liderazgo en primarias. Todos ellos fueron presentados el viernes, en la primera jornada de la “Uni de Otoño”. En la Comunidad Valenciana será el vicepresidente segundo del govern, Héctor Illueca, el candidato a presidente de la comunidad. En Aragón, la líder autonómica Maru Díaz, en Madrid, la portavoz del partido y portavoz en la Asamblea, Alejandra Jacinto, en Canarias, la consejera y líder de la dirección, Noemí Santana y en Castilla-La Mancha, el actual secretario general autonómico, José Luis García Gascón, en Baleares, Antonia Jover, en Extremadura, Irene de Miguel, en Murcia María Marín, en Cantabria, Mónica Rodero y Begoña Alfaro en Navarra.

No obstante, el partido ha sufrido un severo varapalo. Esperaba conseguir que el 100 por cien de sus candidatos fueran proclamados. No ocurrió en Asturias. Nadie esperaba que un candidato no afín ganara las primarias. Menos después del camino que ha iniciado el partido destinado a tratar de controlar todas las direcciones autonómicas y erradicar posicionamientos críticos.

En esta comunidad autónoma, la candidata alternativa a la oficial se ha impuesto en las primarias con una mayoría holgada. Se trata de Covadonga Tomé, que ha ganado por 1.565 votos a 1.150 a Alba González, asesora de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Una victoria del sector crítico que llega casi un año después de las últimas primarias para elegir secretario general en el partido donde la candidata de la dirección estatal, Sofía Castañón acabó con el liderazgo del hasta entonces secretario general, Daniel Ripa, uno de los últimos secretarios generales del partido que rebatía al “pablismo”. El partido trata de pasar