El decreto de ayudas reactiva las diferencias en la coalición

El Gobierno cierra una de las semanas más turbulentas de la legislatura, marcada por el choque institucional con el Tribunal Constitucional, que ha culminado además con una batería de leyes aprobadas en el Congreso y el Senado –hasta 17–, demostrando la vigencia del bloque de la investidura. La ley trans, la polémica reforma de la sedición y la malversación, la ley de universidades, la Ley de Empleo o la Ley de Pesca, entre otras, escenifican el impulso que el Ejecutivo ha querido dar a su agenda legislativa en la recta final del año para encarar el 2023 con la tarea encauzada. En Moncloa son conscientes de que en febrero el Congreso entrará en coma legislativo y quieren agilizar al máximo sus planes.

Sin embargo, todavía quedan compromisos por cumplir y los flecos pendientes se tornan con facilidad en objeto de nuevos conflictos dentro de la coalición, extensibles a sus socios parlamentarios. En el plano más inmediato los grupos que sustentan el Gobierno presentarán la proposición de ley para acelerar la renovación del TC, volcando el contenido de las enmiendas que el propio tribunal de garantías paralizó. La idea es esperar al auto del Constitucional, pero fuentes socialistas anticipan que, si se retrasa deliberadamente, la registrarán «como tarde» la próxima semana.

Además, el martes se celebrará el que está previsto sea el último Consejo de Ministros del año, tras el que comparecerá el presidente del Gobierno para hacer el tradicional balance de gestión. Esta reunión del Gabinete debe aprobar la última parte de la reforma de las pensiones y el tercer paquete de ayudas contra la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Un plan anticrisis que el Ejecutivo está terminando de diseñar y sobre el que guarda la máxima discreción, porque quiere preservar los anuncios para que los capitalice Pedro Sánchez en la rueda de prensa. Entre estas medidas estará la ayuda a las familias para la compra de alimentos y la restricción a la bonificación de los carburantes para sectores profesionales. La dificultad para implantar de manera quirúrgica estas iniciativas, de modo que sean de aplicación a los colectivos más vulnerables, está generando ya tensiones dentro de la coalición.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, denunció ayer a través de su cuenta de Twitter la «falta de avances» en la negociación de lo que ellos definen como «escudo social». Los morados se muestran «preocupados» por la falta de respuesta que están obteniendo a sus propuestas sobre «congelación de alquileres e hipotecas, rebaja al 50% del transporte público o un cheque de 300 euros para la cesta de la compra», sin recurrir a rebajas de impuestos. Por su parte, desde el sector socialista, que es quien pilota el diseño del plan, son más conservadores en este sentido y no tienen intención de añadir nuevas modificaciones a las ya contempladas en vivienda y se mantienen dubitativos sobre qué hacer con los alimentos.

El próximo martes el Gobierno debe aprobar la prórroga del escudo social. Preocupada ante la falta de avances en una negociación en la que hemos propuesto congelación de alquileres e hipotecas, rebaja al 50% del transporte público y un cheque de 300 € para la cesta de la compra. — Ione Belarra (@ionebelarra) December 23, 2022

Fuentes gubernamentales señalan, por ejemplo, que el cheque que piden sus socios no contribuiría a bajar la inflación y que, de implantarlo, no sería finalista. Tampoco se puede operar como se hizo con los carburantes, esto es, una bonificación general, dado que esto podría perjudicar al comercio de proximidad. Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, rechazó esta semana una rebaja generalizada del IVA de los alimentos, argumentando que sólo serviría para «ensanchar» los beneficios de las grandes distribuidoras y no ayudaría a las familias con la cesta de la compra.

Hace diez días que los morados remitieron al PSOE sus propuestas y ven como los días pasan sin recibir respuesta afirmativa a sus demandas. En las últimas horas las negociaciones se han intensificado ante la inminencia de las fiestas navideñas y el hecho de que se tenga que cerrar el paquete antes del martes. Ante esta situación, Podemos pide al PSOE que negocie un paquete «ambicioso que ayude a las familias a afrontar sus principales gastos», como son la cesta de la compra y la vivienda, además de reivindicar que medidas propuestas anteriormente por el partido morado, como el tope al gas o la rebaja del transporte público, se han demostrado «exitosas para contener la subida de los precios».