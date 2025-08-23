31 inmigrantes más llegan en pateras a las costas españolas

Un total 31 inmigrantes han llegado en las últimas horas a distintas zonas de nuestro país a bordo de embarcaciones. Paralelamente, efectivos de Salvamento Marítimo sigue buscando a 12 personas extranjeras que desaparecieron en la tarde de este viernes tras saltar al agua desde una patera en que viajaban otras 14, que sí fueron rescatadas.

Por un lado, una patera con 16 personas a bordo, entre ellas cinco menores, fue localizada s a 12 millas de la costa en la provincia de Alicante.

Nueve de estas personas han tenido que ser trasladadas al hospital por diferentes problemas de salud, entre ellas dos niñas de 4 y 5 años, ha informado Cruz Roja.

Fue un crucero el que avistó la patera con este número de ocupantes al sudeste de Alicante y el 112 recibió su aviso a las 17:30 horas.

Hasta el lugar se desplazó la Salvamar Leo, de Salvamento Marítimo, y trasladó a las 16 personas al Puerto de Alicante para que recibieran asistencia sanitaria, según ha informado el organismo marítimo en redes sociales.

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE AHIC) de Cruz Roja ha atendido a las 16 personas, de origen subsahariano. Se trata de nueve hombres (de los cuales tres son menores) y siete mujeres (entre las que hay dos niñas de 4 y 5 años acompañadas por sus madres).

Las personas atendidas presentaban un estado de salud "delicado", con deshidratación, gran debilidad y quemaduras, según la organización humanitaria.

Una ambulancia del SAMU ha estado presente en el lugar y se han efectuado nueve traslados al hospital de Alicante (por ambulancias de Sanidad Pública) por quemaduras de segundo grado y dolor torácico.

En el caso de las niñas, una de ellas ha sido trasladada al centro hospitalario por hernia umbilical y la otra por deshidratación y alteración de la conciencia. La asistencia por parte de Cruz Roja ha finalizado a las 4.00 horas.

Otros 15 llegan a Almería

Por otro lado, el servicio de emergencias 112 recibió también en la tarde de este viernes un aviso sobre la presencia de unas 15 personas que habrían accedido de forma irregular por la carretera AL-4200, en el término municipal de Níjar (Almería), tras llegar a la costa en una patera.

Según la llamada, entre el grupo se encontraban al menos dos mujeres de unos veinte años. La alerta se registró sobre las 19:05 horas en las inmediaciones de los accesos a la localidad de Las Negras, han precisado fuentes del dispositivo.

El centro coordinador activó a la Guardia Civil, que se hizo cargo de las actuaciones. Por el momento no han trascendido más datos sobre la localización de los migrantes ni sobre su situación.