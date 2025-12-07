35.000 conductores marroquíes se preparan para cubrir plazas de camioneros y en autobuses de viajeros

España atraviesa una grave crisis en el sector del transporte por carretera, lo que ha provocado una escasez de más de 30.000 conductores de camión y casi 5.000 de autobús, lo que facilita la contratación de miles de conductores marroquíes para abordar la creciente escasez de mano de obra en este sector vital.

A pesar de la creciente demanda de conductores marroquíes en toda España, muchos aún enfrentan dificultades relacionadas con los requisitos para acceder a la profesión, en particular la formación obligatoria y el alto coste de obtener las licencias profesionales necesarias, subrayan medios del país vecino.

En respuesta a la crisis, aagregan, el gobierno español aprobó recientemente un real decreto que proporciona una ayuda financiera de hasta 3.000 euros a quienes deseen obtener permisos de conducir profesionales de las categorías C y D. Esta iniciativa tiene como objetivo incentivar la incorporación de nuevos candidatos al sector y paliar la importante escasez de conductores.

El programa gubernamental exige a los solicitantes poseer un certificado técnico en conducción de vehículos de transporte por carretera o estar matriculados en el segundo año de formación, además de poseer el certificado de competencia profesional (CAP) reconocido en el sector del transporte. El programa también permite a los solicitantes registrarse para obtener un permiso C o D, con la opción de añadir un permiso B para quienes ya posean otros permisos profesionales. Esta medida pretende ampliar la oferta de conductores cualificados y mejorar la capacidad del sector para satisfacer la creciente demanda.