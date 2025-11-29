Ábalos actualiza su perfil de X desde la cárcel y se declara inocente: "Lucharé por la verdad y la justicia"

A pesar de estar en prisión desde el pasado jueves, José Luis Ábalos está intentando demostrar que no está en fuera de juego. El exministro y ex mano derecha de Pedro Sánchez ha actualizado su perfil en la red social X, la antigua Twitter, para defender su inocencia. También ha compartido un poema que lleva por título "no te rindas", toda una declaración de intenciones.

En su perfil, que ahora se llama "En el nombre de Ábalos", el exministro todavía se define a sí mismo como "diputado por Valencia" y se defiende: "¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable", ha escrito.

El pasado jueves, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordó su prisión incondicional, junto a la de Koldo García, porque apreciaba un riesgo de fuga "extremo" y por la gravedad de los delitos que se les imputan en el presunto cobro de comisiones ilegales. La decisión se produjo a instancias de la Fiscalía y de las acusaciones populares. Se trata de un duro golpe para el Gobierno y para Pedro Sánchez, que ven como dos de sus exsecretarios de Organización han entrado en prisión, tras el encarcelamiento de Santos Cerdán.

Se trata también de la primera vez en la historia de la democracia que un diputado en ejercicio ha entrado en prisión. Aunque no puede votar, el acta es personal y el Congreso no se la puede retirar hasta que haya una sentencia firme. Por lo tanto, si Ábalos no renuncia al acta y se aferra al escaño, el Gobierno perdería de facto un voto. Si renuncia, entraría la siguiente persona en las listas, pero Ábalos perdería el aforamiento.

En el Gobierno esperan que el exministro no se aferre al escaño. Sin embargo, el mensaje que deja en su cuenta de X, considerándose todavía diputado por Valencia, hace tambalear esta posibilidad.

Ábalos también ha compartido un poema de Guillermo Mayer que lleva el título de "No te rindas", acompañado de un vídeo del expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez, en el que lo lee. "No te rindas, aún estás a tiempo / de alcanzar y comenzar de nuevo, / aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, / liberar el lastre, retomar el vuelo", dice el poema.