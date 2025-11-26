Ábalos confirma la reunión de Sánchez y Otegi para aprobar la moción: "Esa entrevista existió"

José Luis Ábalos confirma que "existió" la reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi para lograr el apoyo de EH Bildu a la moción de censura a Mariano Rajoy que permitió al PSOE recuperar la Moncloa.

En un tuit, el exministro explica que, "según le contaron fuentes presenciales", el ahora presidente del Gobierno se entrevistó con Otegi en mayo 2018, tal y como reveló "El Español".

En esa reunión -según el citado medio- estuvieron, asimismo, Santos Cerdán y Koldo García, que también confirmó el encuentro y fue quien, ejerciendo de chófer, condujo al líder socialista desde Bilbao hasta el caserío del País Vasco en que se celebró la cita.

La reunión se habría celebrado gracias a la mediación con Otegi llevada a cabo por el empresario Antxón Alonso (vinculado a Cerdán y ahora imputado por amaño en obra pública en el "caso Koldo") y el propio Cerdán, entonces "número dos" de la Secretaría de Organización de Ferraz que dirigía Ábalos.

Con ello, Ábalos da un golpe a Sánchez, a un día de que comparezca en el Tribunal Supremo para que el instructor del "caso Koldo" decida si lo envía, junto a Koldo, a prisión provisional, tras procesarlo por la trama de las mascarillas.

Tanto el jefe del Ejecutivo como el líder abertzale han negado en los últimos días que se vieran para pactar el apoyo de Bildu a la moción que desalojó del poder al último presidente popular. Tal y como ya informó LA RAZÓN, fuentes gubernamentales aseguraron que "el presidente nunca se ha visto con el señor Otegi".

Mientras que el propio dirigente de la izquierda independentista vasca afirmó, en una entrevista en ETB2, que "es rotundamente falso que existiera esa reunión". "Creo que tengo acreditada cierta credibilidad ante nuestro pueblo. Nunca he hablado con Sánchez. Aquí lo que se trata es de mentir descaradamente", llegó a decir, públicamente, este último.