Entrada prisión
Ábalos y Koldo ingresan en la prisión de Soto del Real
Los dos condenados han arribado a la prisión pasadas las 18:20 de la tarde
El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García acaban de llegar a prisión de Soto del Real para pasar su primera noche después de la sentencia del juez Leopoldo Puente. El magistrado ha tomado la decisión para evitar la huida de ambos implicados en el Caso Koldo.
(En ampliación)
