Ábalos pidió al Supremo que investigara el rescate de Air Europa antes de apuntar a Begoña Gómez

José Luis Ábalos y Koldo García pusieron el ventilador en las horas previas a su ingreso en prisión y se están pronunciando sobre asuntos especialmente delicados para Pedro Sánchez como es el caso del rescate de Air Europa. El exministro de Transportes, de hecho, implicó a Begoña Gómez en las gestiones que culminaron con un desembolso de 475 millones de euros públicos a la aerolínea. Sin embargo, el político valenciano ya había apuntado en esa dirección en un recurso interpuesto en septiembre que ahora cobra especial relevancia.

En dicho escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Ábalos pidió al Tribunal Supremo que indagara los pormenores de este millonario rescate. El exdirigente socialista se apoyó en la exposición razonada del magistrado Ismael Moreno en la que pidió al alto tribunal que le investigara por su condición de aforado. Entonces Moreno enumeró todos los asuntos en los que podría tener implicación directa Ábalos y, entre ellos, se encontraba el rescate de Air Europa.

Sin embargo, el alto tribunal se centró únicamente en lo relativo a su actuación. En concreto, en las gestiones que llevó a cabo como responsable de la cartera de Transportes para publicar la nota de prensa con la que Moncloa se comprometió a salvar a la aerolínea de Juan José Hidalgo. Del análisis de los mensajes de la trama y de las confesiones de Víctor Aldama y Carmen Pano se esclareció que a cambio de su mediación, Ábalos habría disfrutado de una vivienda vacacional en Marbella en el verano de 2020.

Los mensajes del rescate

Estas averiguaciones, sin embargo, son insuficientes para el exsecretario de Organización del PSOE. Tanto es así que en el recurso que interpuso contra la apertura de la pieza separada que ahora se juzgará, insinuó que había que investigar el proceso entero. En concreto, reprochó al magistrado Leopoldo Puente que no pusiera el foco en el millonario rescate que recibió la compañía en noviembre de 2020.

"Hasta la presente fecha nada se ha investigado por este Tribunal sobre dicha ayuda a la empresa indicada, salvo vinculación de la emisión de una nota de prensa por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con una supuesta dádiva a D. José Luis Ábalos. En definitiva, pareciera que todos los indicios apuntados por la UCO y la Audiencia Nacional en torno a la gestión de la ayuda a Air Europa se limitara a una mera nota de prensa", argumentó.

Además, declinó que tuviera una relación personal con Víctor de Aldama y dijo que los vínculos que le atribuía el magistrado eran una "mera suposición" basada únicamente en la adjudicación de los contratos de mascarillas a mercantiles que introdujo el empresario, o en el rescate de Air Europa. Cabe recordar que Aldama era consejero de la aerolínea en el momento de los hechos y que realizó todo tipo de gestiones en los meses previos al rescate para conseguir el compromiso explicito de Moncloa.

El WhatsApp de Hidalgo a Begoña Gómez

Los mensajes intercambiados entre los implicados evidenciaron los contactos entre Aldama y Koldo para sacar adelante la operación y las consultas de este último a su jefe, que le iba informando de los avances. Aldama, por su parte, daba traslado de todos los movimientos a Javier Hidalgo. De estos mensajes se desprende que había más ministerios implicados y que no dependía únicamente de Ábalos. "Y encima todo el mundo le dice a jose que si a todo y luego la lian (sic)", le trasladó en agosto de 2020.

Finalmente, aquellos primeros días de agosto se le trasladó a Aldama que se publicaría la nota de prensa comprometiendo la inyección de dinero. Los abogados de la compañía aérea tuvieron acceso al borrador de la nota antes incluso de que se publicara formalmente. Tras ello, Ábalos y su exmujer Patricia visitaron una villa de lujo en Marbella que se alquiló para disfrute personal del exministro a modo de recompensa por sus gestiones.

Meses después de conocerse estos mensajes, la UCO destapó en un nuevo oficio un mensaje de Aldama a Koldo especialmente relevante por cuanto que desveló que Javier Hidalgo llegó a estar tan desesperado por el asunto del rescate que contactó a Begoña Gómez. "Está muy jodido por el tema este, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña", expuso. Cabe recordar que en aquellas Globalia -la compañía de los Hidalgo propietaria mayoritaria de Air Europa- patrocinó las actividades del IE Africa Center que entonces dirigía la mujer del presidente del Gobierno.

Koldo y Ábalos implican a la mujer de Sánchez

En cualquier caso, la gestión de Moncloa o de la propia Begoña Gómez sobre este asunto no se investigado ni en este procedimiento ni en el que se sigue en Plaza de Castilla contra la mujer de Sánchez. El juez que instruye este último, Juan Carlos Peinado, intentó indagar si tuvo algo que ver en la concesión de la millonaria ayuda, pero la Audiencia Provincial de Madrid cortó esta vía.

Hasta el momento ni Ábalos ni Koldo García habían aportado datos sobre estos hechos. Sí lo hizo en junio Leonor Pano en el Tribunal Supremo. La hija de Carmen Pano (la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros a Ferraz) aseguró que Víctor de Aldama le dijo que en aquel 2020 acudió a la casa de Los Hidalgo en Puerta del Hierro donde recogió una bolsa de deporte con medio millón de euros que irían para el exministro.

Medio año después, y a las puertas de entrar en la cárcel, Ábalos se pronunció sobre este episodio para volver a pedir una investigación a fondo del asunto. "Investigar a Air Europa sería abrir el melón. Ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados. Es inaudito que me acusen a mi de recibir algo y no acusen al que me lo da", plasmó el exministro en una entrevista al diario El Mundo.

Del mismo modo, Koldo también se ha pronunciado sobre este asunto en otra entrevista a Ok Diario. Según indicó, acudió entre 16 y 20 veces al chalet del dueño de Air Europa durante el proceso de negociación de rescate. Preguntado por si Begoña Gómez intervino para que el Gobierno de su marido rescatara la firma, éste respondió de manera afirmativa, asegurando que escuchó a Javier Hidalgo decir que había que compensarla "con un millón" por implicarse en toda la operativa.