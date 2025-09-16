Abascal acusa a Sánchez de "promocionar y aplaudir" a "terroristas y yihadistas" durante las manifestaciones pro-palestinas en La Vuelta

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido en redes sociales contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que se haya conocido que la Policía Nacional ha identificado a presuntos grupos vinculados a la organización terrorista Hamás entre los manifestantes pro-palestinos durante La Vuelta.

En este sentido, el líder de los verdes ha aseverado en su perfil oficial de X que "la situación es grave", mientras que ha acusado al presidente del Gobierno de "promocionar y aplaudir a yihadistas y terroristas callejeros" durante las protestas.

"La situación es así de grave: el presidente del Gobierno promociona y aplaude a yihadistas y terroristas callejeros para crear la violencia que oculte su corrupción y sus traiciones", ha aseverado en la publicación compartida.

Además, el líder de Vox ha apuntado en la misma publicación que "Sánchez está acorralado" y que, por este motivo, que el presidente del Gobierno haya acometido estas acciones es "aún más peligroso para la convivencia".

Ya acusó a Sánchez de querer "la violencia en las calles" para "mantener el poder"

El pasado domingo, tras los incidentes que tuvieron lugar en las calles de Madrid durante la última etapa de La Vuelta a España, Santiago Abascal acusó a Pedro Sánchez de querer "la violencia en las calles" para "mantener el poder".

"El psicópata ha sacado a sus milicias a la calle. Le da igual Gaza. Le da igual España. Le da igual todo. Pero quiere la violencia en las calles para mantener el poder. Necesita a sus terroristas callejeros porque cuando ve al pueblo de verdad, como en Paiporta, sale corriendo como un miserable", señaló a través de un mensaje en la red social X.

Así se expresó Abascal después de que el líder del Ejecutivo también manifestase por la mañana -durante un acto en Málaga para iniciar el curso político de los socialistas- su "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina".