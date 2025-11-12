Abascal reta a Sánchez a convocar elecciones generales a cambio de adelantarlas en Valencia: "Si no, cállese y déjénos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha retado esta mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a adelantar las elecciones generales a cambio de que este haga lo mismo en la Comunitat Valenciana.

"Señor Sánchez, yo me comprometo solemnemente en esta Tribuna a exigir inmediatas elecciones regionales en la Comunidad Valenciana. Me comprometo solemnemente en esta Tribuna, ante sus señorías y ante los españoles, un segundo después de que usted disuelva las Cortes y devuelva la voz a los españoles", ha exclamado el líder de Vox.

Abascal hacía referencia a la reclamación del Ejecutivo, que desde que el president de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, dimitiese de líder del Consell como consecuencia de su gestión durante la DANA del 29 de octubre del pasado año, piden que tanto PP y Vox cedan y adelanten los comicios autonómicos para "devolverle la voz a los españoles".

"Suba aquí y diga eso que ha dicho de que 'no hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos'. Se lo repito, lo ha dicho usted, no hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos. ¿Quiere que se lo repita? Son sus palabras", le ha interpelado Abascal al presidente Sánchez.

Por este motivo, el líder de los verdes ha pedido al socialista que "se lo repita y convoque elecciones". De lo contrario, le ha pedido que se haga a un lado y deje 'trabajar' al resto de formaciones políticas. "Y, si no, cállese y déjenos a los demás intentar reconstruir la Valencia que ha sido arrasada por sus negligencias y por sus acciones criminales", le ha recriminado.

Sánchez no quiere un acuerdo PP-Vox en Valencia

Por su parte, Abascal ha explicado al líder del Patrtido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que "es evidente" que Sánchez "no quiere" que PP y Vox alcancen un acuerdo en Valencia y, tras recordar que las condiciones de Vox son un rechazo explícito a las políticas verdes y a la inmigración, ha puesto el foco en las primeras.

Así, el líder de Vox ha dicho al presidente popular que "le da igual que les llamen negacionistas" del cambio climático por exigir la construcción de presas y diques y le ha urgido a que Pérez Llorca se comprometa "por lo menos" a eso, de lo contrario, no brindarán su apoyo a la investidura del candidato a suceder a Mazón en la Generalitat.