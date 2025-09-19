El abogado general de la UE publicará sus opiniones sobre la amnistía el 13 de noviembre

El abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann publicará sus conclusiones sobre la ley de amnistía en España el próximo 13 de noviembre, informó el Tribunal de Justicia este viernes en un comunicado.

En concreto, dará su opinión sobre las cuestiones prejudiciales que le ha planteado el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del procés y la Audiencia Nacional sobre los CDR acusados de terrorismo.

EFE

(Noticia en ampliación)