Acceso

España

Desafío independentista

El abogado general de la UE publicará sus opiniones sobre la amnistía el 13 de noviembre

El letrado europeo se pronunciará sobre sobre dos cuestiones prejudiciales: los gastos del procés y los CDR acusados de terrorismo

Siete de los líderes independentistas condenados por el "procés" salen de la prisión de Lledoners en junio de 2021 tras ser indultados por el Gobierno
Siete de los líderes independentistas condenados por el "procés" Kike RincónEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

El abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann publicará sus conclusiones sobre la ley de amnistía en España el próximo 13 de noviembre, informó el Tribunal de Justicia este viernes en un comunicado.

En concreto, dará su opinión sobre las cuestiones prejudiciales que le ha planteado el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del procés y la Audiencia Nacional sobre los CDR acusados de terrorismo.

EFE

(Noticia en ampliación)

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas