Polémica
Abucheos a Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el preestreno de la última película de Amenábar
Rodeados de seguridad, el jefe del Ejecutivo y su esposa han entrado al cine por una puerta secundaria, pero no han podido evitar ser increpados
Tras un debate tenso en el Congreso durante la mañana de ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, que también tuvo que acudir a los juzgados de Plaza Castilla en la que es ya su cuarta comparecencia, acudían felices y sonrientes al preestreno de la última película del director español Alejandro Amenábar.
En pleno centro de Madrid y ante la atenta mirada de lo viandantes, el jefe del Ejecutivo y su esposa cerraban así la jornada, con su asistencia al visionado de "El Cautivo", el filme de Amenábar sobre Miguel de Cervantes, en el cine Callao.
Sin embargo, pese a las medidas de seguridad y el férreo control de su personal, eran recibidos con abucheos por los ciudadanos que rodeaban el cine. Ambos entraron por una puerta secundaria, pero no han logrado evitar los gritos y abucheos de los asistentes, según informa Efe.
Al estreno también ha acudido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y rostros conocidos del mundo del espectáculo, como el director Álex de la Iglesia, la actrices Belén Rueda y Nathalie Pozas o la humorista Henar Álvarez, entre otros.
La cinta "El cautivo' se estrena el próximo viernes y está protagonizada por Julio Peña, que da vida a un joven Cervantes, y retrata los cinco años de cautiverio en Argel del escritor del 'Quijote'. La película ha provocado expectación por el retrato que hace de la relación entre el dramaturgo y su rapto
