Abucheos a Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el preestreno de la última película de Amenábar

Tras un debate tenso en el Congreso durante la mañana de ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, que también tuvo que acudir a los juzgados de Plaza Castilla en la que es ya su cuarta comparecencia, acudían felices y sonrientes al preestreno de la última película del director español Alejandro Amenábar.

En pleno centro de Madrid y ante la atenta mirada de lo viandantes, el jefe del Ejecutivo y su esposa cerraban así la jornada, con su asistencia al visionado de "El Cautivo", el filme de Amenábar sobre Miguel de Cervantes, en el cine Callao.

Sin embargo, pese a las medidas de seguridad y el férreo control de su personal, eran recibidos con abucheos por los ciudadanos que rodeaban el cine. Ambos entraron por una puerta secundaria, pero no han logrado evitar los gritos y abucheos de los asistentes, según informa Efe.

Al estreno también ha acudido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y rostros conocidos del mundo del espectáculo, como el director Álex de la Iglesia, la actrices Belén Rueda y Nathalie Pozas o la humorista Henar Álvarez, entre otros.

La cinta "El cautivo' se estrena el próximo viernes y está protagonizada por Julio Peña, que da vida a un joven Cervantes, y retrata los cinco años de cautiverio en Argel del escritor del 'Quijote'. La película ha provocado expectación por el retrato que hace de la relación entre el dramaturgo y su rapto