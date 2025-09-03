Activistas emulan a los cachorros de Bildu y vandalizan con la bandera de Palestina el último Toro de Osborne de Mallorca

El último Toro de Osborne que resiste en Mallorca, situado entre la carretera de Palma y Manacor, ha sido vandalizado con la bandera de Palestina pintada en la estructura metálica que sustenta la representación del animal.

"No es la primera vez que esta figura icónica sufre agresiones de este tipo", ha señalado el edil de Vox, Miquel Martínez, que ha definido la acción como un "nuevo acto vandálico acometido por radicales", que solamente buscan usar el patrimonio nacional para realizar proclamas políticas y "mancillar un emblema que pertenece a todos los españoles"

En su intervención ha pedido que "se actúe con firmeza" para terminar con la impunidad de los responsables que han pintado el último Toro de Osborne de Mallorca, ya ha señalado que defender el patrimonio español "es una obligación".

Los ataques al Toro de Osborne, una tendencia de Bildu

Inspirados en los cachorros de Bildu, los grupos defensores de la causa Palestina han repetido las acciones en los últimos meses. El pasado mes de mayo, el Toro de Osborne alojado en Cabanillas de la Sierra, en la Comunidad de Madrid, amaneció con la bandera de Palestina.

De la misma manera, varios miembros de las juventudes de Bildu vandalizaron el último Toro de Osborne de Navarra, afincado en Tudela, alegando que su objetivo era terminar con "los símbolos que promueven el españolismo".

"Hoy echamos al Toro de Tudela. No queremos símbolos que hagan la exaltación del españolismo, seguiremos reivindicando el País Vasco antifascista en su amplia extensión", señalaban los miembros afincados en el nacionalismo vasco.

Según ha podido confirmar este diario, aunque la empresa responsable prometió recuperar la construcción, han sido varios los vecinos que han denunciado que en el mes de julio la estructura había recuperado su estructura original.