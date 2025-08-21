El PP acusa al Gobierno de negligente por no subir a nivel 2 el plan estatal de protección

El coordinador de Interior y Emergencias del PP, Antonio Sanz, ha afirmado este jueves que el Gobierno ha cometido una negligencia al mantener el Plan Estatal de Protección Civil en el nivel operativo uno yno haberlo elevado al dos, así como por no haber desarrollado el mecanismo de respuesta.

Sanz ha denunciado en una entrevista en Antena 3 que el Ejecutivo central no ha estado a la altura de la emergencia provocada por los incendios forestales en Extremadura, Galicia y Castilla y León, ni ha tenido sentido de estado.

"La reacción ha sido una vez más tarde y mal", ha recalcado el dirigente del PP, que ha subrayado en respuesta a las críticas procedentes del Gobierno a las comunidades autónomas que "pedir más medios no es confrontación política, es solicitar que se pueda ser eficaz en la respuesta".

Además, Sanz ha incidido en que el sistema de protección civil ha vuelto a fracasar y ha subrayado que mantener la situación operativa uno del plan estatal supone que las comunidades actúen solas, mientras que la dos, que ha incidido es la que el Estado no ha activado, permite que se refuercen todos los medios.

Sin embargo, no cambiaría nada que las comunidades eleven sus planes autonómicos del dos actual al tres, ha precisado Sanz, que ha asegurado que "todavía no han llegado todos los medios" a las zonas afectadas.

En su opinión, el Gobierno ha cometido seis errores graves: falta de previsión, de planificación, anticipación, inversión, reacción y coordinación, debido a que el sistema de protección civil se ha ido desmantelado en los últimos años con el ministro Fernando Grande-Marlaska al frente de Interior.

"Se ha reaccionado muy tarde, cuando Sánchez decidió salir de sus vacaciones", ha criticado.