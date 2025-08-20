Génova acusa a Sánchez de abandonar a las CC AA y no darles todos los recursos contra el fuego

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha lamentado que las comunidades han estado "solas al frente de la crisis" cuando España está "ardiendo", con un Gobierno central que actúa "sólo cuando se lo piden", y ha denunciado que muchos de los recursos necesarios todavía no han llegado.

Bendodo ha criticado que el Gobierno central, en lugar de ofrecer recursos a las comunidades, "ha estado de tapadillo, callado", a la espera de que los ejecutivos regionales los solicitaran y "diecisiete días después todavía no han llegado todos".

Ha dicho que "no hace falta que uno pida ayuda, tienes que ofrecerla, pasó en la DANA y ha pasado con los incendios".

Sobre solicitar o no el nivel 3 de emergencia en Castilla y León, Bendodo ha explicado que puede hacerlo la comunidad o el Ministerio del Interior, pero ha defendido que la coordinación y poner a disposición todos los recursos "es más importante que declarar un nivel u otro".

Ha añadido que la dirección operativa tiene que suministrar más medios para luchar contra los incendios, "sea nivel dos o tres". Bendodo considera que más que una cuestión de niveles, para mejorar la situación el Gobierno tiene que pasar "de ser pasivo a ser activo".

Según el dirigente popular, el Gobierno debe poner todos los recursos a disposición de las comunidades sin la necesidad de elevar la situación de emergencia al nivel 3, que supondría ceder al Estado la gestión del operativo.

La coordinación "no se va a producir mejor si hay un nivel 3, es cuestión de voluntad y de no esperar a que te lo pidan", ha insistido.

Bendodo ha calificado como una "vergüenza" y una actitud "indecente" que, en su opinión, el Gobierno tenga como única respuesta a esta crisis "el insulto, la excusa permanente y el ataque a los presidentes de las comunidades".

Ha lamentado que Pedro Sánchez "todo cree que se soluciona con ideología" y que cuando tiene un problema "se inventa un plan nacional".

Bendodo ha explicado que él no cuestiona el cambio climático, pero ha recordado a Sánchez que la mayoría de incendios han sido provocados por pirómanos, por lo que entiende que ahí debería centrar sus esfuerzos el Estado, "en vigilar el campo y localizar a estas personas".

Además, ha denunciado que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sale ahora a "insultar" a los presidentes autonómicos, que están al pie del cañón desde el primer día, insinuando que son incapaces de hacer frente a los incendios y a decirles que si necesitan ayuda la pidan".

También ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de mentir cuando dijo que todos los recursos estaban ya desplegados y ha afeado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de dedicarse a "tuitear, insultar y crispar" durante esta crisis.

"Sánchez llega siempre tarde y mal a todas las crisis que golpean a nuestro país", ha agregado Bendodo.