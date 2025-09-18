La acusación pedirá imputar a Carlos Mur en la tercera causa por los protocolos de las residencia

La acusación particular de las causas por los protocolos de las residencias de la Comunidad de Madrid reclamará que se impute también al que fuera coordinador sociosanitario, Carlos Mur, en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro.

Este mismo jueves estaba citado para declarar como testigo este médico, pero su interrogatorio acabó siendo suspendido, dado que no es compatible que se le practique una testifical en torno a la gestión de la pandemia en las residencias madrileñas por la que le investigan otros tribunales.

La acusación, que ejercen las asociaciones Marea de Residencia y Verdad y Justicia, había pedido ya en verano que los distintos casos se acumulasen ante una única jueza, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid.

La magistrada Isabel Durántez lo rechazó, aduciendo que se debía indagar, muerte por muerte, en si hubo una denegación de la asistencia sanitaria.

Esta última decisión de la instructora de Plaza de Castilla ha sido recurrida por las agrupaciones de familiares, a las que representa la abogada Alejandra Jacinto. Está pendiente, por tanto, que Durántez vuelva a pronunciarse sobre si asume todas las investigaciones judiciales en curso sobre los protocolos.

Su tribunal de la capital fue el primero que abrió diligencias de investigación y, tras este, se iniciaron otras causas, como la de Valdemoro y otra en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés. En este último caso también está imputado Mur por un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria.