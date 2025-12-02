Las acusaciones de Ábalos provocan una denuncia contra Sánchez en el Supremo por revelación de secretos

Manos Limpias considera que el Tribunal Supremo (TS) debe investigar si el presidente del Gobierno cometió un delito de revelación de secretos si, como afirmó José Luis Ábalos en una entrevista en "OkDiario" antes de entrar en prisión, Pedro Sánchez le filtró en septiembre de 2023 que la Fiscalía estaba investigando a Koldo García, quien cinco meses después, el 20 de febrero del pasado año, fue detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia civil en el marco de la "operación Delorme".

El colectivo de funcionarios ha presentado a tal fin una denuncia en el alto tribunal en la que asegura que de ser cierta esa información "estando bajo secreto del sumario" esa investigación Sánchez "obtiene esa información dado el puesto relevante que tiene como presidente del Gobierno".

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, reclama al alto tribunal las "imprescindibles" declaraciones como testigos del director del citado medio y de una redactora sobre los hechos denunciados por Ábalos.

En sus primeras declaraciones públicas sobre Ábalos tras su detención, el jefe del Ejecutivo ha calificado de "mentiras" esas acusaciones de su exministro y ha asegurado -en una entrevista en RAC1- que no aceptará ningún tipo de amenaza o chantajes.

"Puso en alerta máxima a Koldo"

"Si la Fiscalía, como tantas veces ha reiterado el denunciado, depende de la Presidencia del Gobierno, es obvio" que esa información, "que afectaba al brazo derecho y ejecutor del señor Ábalos", Koldo García, "le había alertado con objeto de que tomara las máximas precauciones".

Ese supuesto "chivatazo", argumenta la asociación denunciante, "puso en alerta máxima al señor Koldo, que obviamente pudo destruir pruebas que le pudieran incriminar".

Y al mismo tiempo hace hincapié en que las consecuencias de esa supuesta filtración no solo "lesionan el buen funcionamiento de la Administración de Justicia", sino que también afectaron a la instrucción judicial, que "se vio seriamente perjudicada y dañada".

Pudo "destruir pruebas"

"La fecha de la revelación del secreto, se produce el 28 de Septiembre de 2023, según lo manifestado por el señor Ábalos -apunta-, y la fecha de detención del señor Koldo, se produce el 20 de febrero de 2024, esto es, cinco meses después de la filtración, lo cual le daría toda la posibilidad de destruir pruebas que le pudieran incriminar".

Manos Limpias esgrime la jurisprudencia del Tribunal Supremo e incide en que esta "ha precisado que la acción delictiva puede recaer tanto en secretos como sobre informaciones, esto es, hechos conocidos en la atención al cargo u oficio".

Y por lo que pueda pasar, expone que resulta "una falacia" que se inadmita la denuncia con la "excusa" de evitar "judicializar la actividad política". "Si existe un mínimo de indicio delictivo, aunque este provenga de un político, debe prevalecer el Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles ante la ley".