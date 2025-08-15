Los agentes de las vacaciones de Marlaska iban a ser suprimidos haces meses

Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska han compartido cuatro días de vacaciones en la isla de Lanzarote. Ambos han contado con su habitual equipo de escoltas de la Policía Nacional pero tienen además un dispositivo de seguridad que incluye a los agentes de GRS 8 de Tenerife de la Guardia Civil, que estuvieron cerca de desaparecer hace algunos meses.

El dispositivo de seguridad desplegado en la isla cuenta con decenas de funcionarios. El equipo más cercano de Sánchez y Marlaska son sus funcionarios habituales que están presentes siempre en su día a día. Son agentes de la Policía Nacional. El ministro del Interior llegó el pasado lunes a Lanzarote y se marchó este jueves.

De todas formas, la Guardia Civil ha contado para estos días con un operativo para ambos representantes gubernamentales. Para los desplazamientos y las salidas que dispongan. En su mayoría son del GRS 8 de Tenerife, casi una veintena de efectivos, pero también hay componentes de Pontevedra, Sevilla, Barcelona, León y Madrid.

No tienen una planificación estática ya que todo va cambiando para evitar imprevistos. Las fuentes consultadas por este medio destacan que Marlaska ha pasado una buena parte de este periodo en La Mareta. Los agentes se enteran en el momento de muchos de los movimientos de los políticos. Una situación a la que están acostumbrados en este tipo de "misiones".

El GRS de Tenerife, al borde de la extinción

Precisamente, este equipo estuvo durante varios meses en el foco del huracán. Los funcionarios vivieron con incertidumbre las noticias que iban apareciendo sobre su futuro. Son un grupo de 100 efectivos que cuentan con una base en el acuartelamiento de Tenerife Norte.

El Ministerio del Interior, ante las dificultades de encontrar unas nuevas instalaciones, decidió en un primero momento por pragmatismo redistribuirlos por toda España. Todas las asociaciones de guardias civiles salieron en defensa de sus compañeros para encontrar una solución al problema.

A pesar de todo, la historia terminó con final feliz. El área de Grande-Marlaska decidió mantener al Grupo de Reserva y Seguridad en su emplazamiento. Tras conocerse la noticia, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, afirmó que estaban trabajando para que antes del 2027 tuvieran un nuevo lugar.

"Queremos valorar positivamente esta medida, tras la importante presión de la ciudadanía; de las instituciones; de los partidos políticos y de los sindicatos que representan a la Guardia Civil, que han hecho posible la permanencia de una unidad fundamental para la seguridad del archipiélago y supone una rectificación acertada ante la incertidumbre generada en las últimas semanas. Desde el Cabildo de Tenerife, hemos defendido en todo momento la importancia de que Canarias no pierda efectivos en un contexto de crecimiento demográfico vertiginoso en el que la seguridad es un pilar fundamental", indicó Dávila.

La seguridad de Lanzarote

Lanzarote es ahora uno de los puntos más seguros de España desde la llegada de Pedro Sánchez y su familia para pasar las vacaciones en la Residencia Real de La Mareta. En los últimos días se ha reforzado con 11 agentes más. Los servicios de seguridad de Presidencia los ha movilizado para garantizar la protección del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que también pasará unos días en la zona.

Otro de los puntos de interés en los próximos días será el desembarco en la isla del presidente catalán, Salvador Illa. "Zapatero e Illa parecen los nuevos ‘Migueles’" relató a este medio una veterana socialista, que ve en la escenografía una fórmula habitual de Sánchez: cerrar los círculos de confianza. Hace justo un año, el presidente se dejó ver en el mercado de Haría con el exministro de Sanidad y su mujer, Begoña Gómez. El presidente quiso entonces mandar un mensaje potente.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han ensalzado el trabajo de los GRS de Tenerife que estuvieron al borde de la desaparición y han alertado sobre la falta de efectivos que sufren las unidades de esta especialización en toda España. Y es que las dietas siguen siendo insignificantes y llevan sin actualizarse dos décadas con el consiguiente incremento del nivel de vida.