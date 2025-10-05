Albares anuncia que 21 de los 49 españoles retenidos en Israel que viajaban en la Flotilla regresarán a España este domingo

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que el Gobierno de España ha alcanzado un acuerdo con Israel para que 21 de los 49 españoles que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla -que actualmente se encuentran retenidos en Tel Aviv- puedan regresar este domingo a España.

"Hemos llegado a un acuerdo con Israel para que si nada se tuerce un primer grupo de 21 ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas puedan abandonar hoy mismo Tel Aviv y llegar a España", ha explicado en una entrevista en el 'Canal 24h' de RTVE.

No obstante, el ministro no ha querido ofrecer más detalles sobre la repatriación de los españoles "por precaución", aunque ha asegurado que "el buque español enviado permanecerá allí hasta que el último español salga".

(En ampliación)