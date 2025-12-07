Albert Rivera rompe su silencio y desvela qué dirigentes le han llamado para regresar a la política

Durante la década de 2010, Albert Rivera fue una de las figuras más prometedoras del panorama político español. Como líder de Ciudadanos, pasó de ser un joven diputado catalán desconocido a encabezar un proyecto nacional que llegó a disputar el liderazgo del centro-derecha y, por momentos, a rozar la vicepresidencia del Gobierno.

Su estilo directo, su discurso regenerador y su apuesta por el centro liberal le brindaron el apoyo de millones de votantes, hasta que una serie de decisiones estratégicas y resultados electorales adversos precipitaron su retirada de la política en 2019.

Desde entonces, Rivera ha mantenido un perfil más discreto, alejado del foco mediático que lo acompañó durante años y ha centrado su carrera en el sector privado. Además, su presencia en medios de comunicación es cada vez mayor, un motivo por el que -quizá- hay políticos que, según las declaraciones del propio Rivera, le han pedido que vuelva.

Quiénes han pedido a Albert Rivera volver a la política

En una entrevista concedida a la revista 'Vanity Fair', Albert Rivera ha respondido de forma contundente a la pregunta de si piensa volver a la primera línea política: con un "no" rotundo. Sin embargo, a pesar de ello, el catalán reconoció que continúa recibiendo llamadas de "plataformas, partidos existentes y formaciones que surgen" que le invitan a regresar.

Sin embargo, el expolítico no se atrevió a dar nombres exactos, si bien reconoció que esas llamadas suelen ser bien recibidas. "No voy a decir nombres, pero hay plataformas, partidos existentes y formaciones que surgen que llaman a mi puerta", espetó.

Por su parte, el expresidente de Ciudadanos reconoció que mantiene "amistad y contacto" con grandes figuras de su etapa en Ciudadanos, como con Begoña Villacís o, en menor medida, con Inés Arrimadas, entre otros.

Aun así, Rivera se ha mostrado consciente de que su nombre sigue despertando interés en ciertos círculos, aunque reconoce que él está convencido de que el capítulo de la política activa ya está cerrado.