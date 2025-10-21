Aldama confirma que entregó en efectivo 4 millones de euros en Ferraz y acusa a Sánchez de "encabezar la banda"

El intermediario de la "trama Koldo", Víctor de Aldama, ha asegurado que la mano derecha de el exministro de Transportes, Koldo García, acudía todos los viernes a Ferraz para obtener partidas presupuestarias en efectivo que de la mano del empresario sumaron un total cercano a los 4 millones de euros. Con la comunicación de Víctor de Aldama al Supremo del pago en negro de parte de un inmueble realizado por José Luis Ábalos, el empresario ha señalado que "nunca realizó ninguna transferencia bancaria" y que todo el dinero de los concursos de obra pública eran pagados en efectivo.

De la misma manera que en Telemadrid, Aldama ha sentenciado que no guarda "ninguna duda de la financiación ilegal del PSOE y de la existencia de la caja B" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía constancia de las triquiñuelas practicadas en Ferraz. Para el conseguidor de los contratos de las mascarillas o de los papeles de los hidrocarburos, la agrupación socialistas es "una banda de mafiosos encabezados por Sánchez que estaba enterado de todo".

Ante los rumores de su salida de la prisión debido a acuerdos con la Fiscalía, Aldama ha negado las acusaciones, asegurando que ha contado las operaciones debido a que "era una injusticia que nunca se iba a saber" si mantiene su silencio con las primeras conexiones de la trama desveladas.

Moncloa ignora las palabras de Aldama y reafirma su versión ante los informes de la UCO

Como es habitual todos los martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha tomado la palabra para exponer los avances de la reunión. En este sentido y a la espera de que los antiguos gestores del PSOE se vean obligados a declarar, la responsable de la cartera de Educación ha tildado de "ficción" la narración del empresario, que asegura que el PSOE se ha financiado ilegalmente y que el presidente, Pedro Sánchez, es consciente de ello.

Desde el Ejecutivo mandan un mensaje de tranquilidad ante las declaraciones del exgerente Mariano Moreno y las últimas secretarias del PSOE implicadas en la "trama Koldo". "No usaría el término preocupación. Lo que van a encontrar siempre por parte del PSOE y del Gobierno es colaboración y transparencia", ha recordado Alegría.

Con los informes de la UCO sobre la mesa y con las declaraciones del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, el núcleo de dirigentes más fiel al líder de los socialistas, Pedro Sánchez, se apresura a restar importancia a las sospechas y a rechazar cualquier acusación de una "caja B".