Aldama confirma ante el juez que se reunió con Torres y dice que estaba obsesionado con tener un Ministerio

Víctor de Aldama ha confirmado en sede judicial que se reunió con el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor de Aldama en el verano de 2020, en plenas negociaciones por la compra de material sanitario del Gobierno canario. El empresario, que ha comparecido por un presunto tráfico de influencias con las adjudicaciones de mascarillas, ha asegurado que el entonces presidente canario estaba obsesionado con que le tenían que dar una cartera ministerial a cambio de los favores que hizo en su momento al contratar con las empresas de la trama.

Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio confirman a LA RAZÓN que el empresario ha aludido a dos encuentros concretos con el actual ministro del Gobierno de Pedro Sánchez. Uno habría tenido lugar en julio de 2020 y otro el mes de agosto. Aldama -que ha respondido a todas las partes durante su interrogatorio- ha explicado que en la primera de las citas participaron el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo, Torres y él.

En la misma, Torres expuso su especial preocupación por reabrir los aeropuertos de Canarias, para lo cual necesitaban comprar PCR y otras pruebas diagnósticas que se adquirieron a las empresas vinculadas a Aldama. El comisionista por su parte, deslizó en dicho encuentro que su intención era que se desbloquearan los pagos del Gobierno canario en relación con las mascarillas adquiridas en abril de 2020. Cabe recordar que el Servicio Canario de Salud adjudicó la adquisición de los cubrebocas a Soluciones de Gestión por 12,3 millones de euros.

Torres pidió que le trataran bien

Sobre esto, el empresario ha explicado que, días después de la reunión en el restaurante madrileño, se desbloquearon los pagos de las mascarillas. Al respecto, ha insinuado que Torres pudo haber percibido parte de los 10.000 euros mensuales que abonaba a Koldo ya que con los mismos se buscaba que les abrieran las puertas de la Administración. De hecho, ha dejado caer que el entonces presidente canario apuntó en algún momento que le tenían que tratar bien después de todos los favores que les hizo con la adquisición primero de mascarillas y luego de pruebas diagnósticas PCR.

Víctor de Aldama a su salida de la audiencia nacional @ Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez Fotógrafos

Con todo, ha ratificado lo que relató hace un año también en la Audiencia Nacional cuando dijo que el exasesor de Ábalos le pidió dinero en metálico para Torres. Al respecto ha reiterado que se negó y que dejó claro que con la partida mensual que le giraba se tendría que apañar. Se trata de un dinero que, como sospecha la Guardia Civil, se abonó para que les abriera las puertas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo que sí ha desvelado en esta nueva citación judicial es que Torres pidió una cartera ministerial precisamente en recompensa a todas estas gestiones. Se trata de una solicitud que habría girado a Koldo (con quien mantenía entonces contacto fluido) para que éste, a su vez, se lo hiciera llegar a Ábalos, entonces hombre fuerte de Pedro Sánchez. Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) identificó en su informe sobre la compra de material por parte del Gobierno canario los mensajes que Torres y Koldo se intercambiaron sobre estas operaciones y también sobre la cita en Madrid que ahora confirma Aldama.

Confirma que Torres leyó su mensaje y dice que lo probará

Los agentes se basaron también en un mensaje que el comisionista envió al político canario el 16 de julio, presuntamente un día después del encuentro mantenido en el restaurante cercano a la vivienda oficial de Ábalos. "Buenas tardes, Ángel Víctor. Soy Víctor de Air Europa estuvimos ayer un momento por la tarde. Le comento la empresa que le dije de los test nos está pidiendo cotización para traerlos a España. Lo digo por si quiere que le pase su teléfono y hablan con ellos por si tiene interés en adquirirlos", expuso.

Sobre este asunto Aldama ha dicho que ha podido cotejar que, efectivamente, Torres recibió y leyó el mensaje. Según ha explicado, ha podido efectuar la comprobación tras recabar el volcado de los dos teléfonos que le incautaron tras su detención en febrero de 2024. Se trata de un extremo que plasmará en una pericial que aportará próximamente al juzgado, si bien -como informó LA RAZÓN este martes- no ha llegado a tiempo de entregar ningún documento en la citación de este jueves porque no ha tenido tiempo en analizar todo el material recabado en un disco duro.

Pidieron que Plus Ultra enviara las mascarillas y no Air Europa

Con todo, el empresario también se ha pronunciado