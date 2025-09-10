Aldama desvela la cercanía de Koldo con Sánchez: "Le llamaba directamente y discutían"

Víctor de Aldama rompe su silencio estival para volver a plantar batalla. El empresario ha comenzado el curso respondiendo a las declaraciones de Leire Díaz y José Luis Ábalos, poniendo el foco en la financiación irregular del PSOE y la relación entre Koldo y Pedro Sánchez. "Cercana no, lo siguiente", ha señalado en una entrevista en Telecinco.

El empresario ha comenzado con fuerza este curso. "El sobre sigue escondido", aseguró el investigado por el caso Koldo quien afirmó que la cifra que desembolsó a Koldo y Ábalos está cercana a los tres millones de euros. Un importe que se trasladaba en efectivo, lo que hace que sea "más complicado de demostrar".

Al ser preguntado sobre el destino de estos importes, Aldama ha afirmado que Ábalos viajó a destinos como Guinea, Colombia, Francia o Republica Dominicana. "No se le ha dado dinero fuera solo al hermano de Koldo", añadió.

Un juzgado fija para el 10 de septiembre la conciliación de Aldama con Montero por llamarle "presunto delincuente" Europa Press

Asimismo, el empresario ha vuelto a reiterar que el exasesor de Ábalos cobraba dinero por presentar al ministro a los empresarios. De la misma forma ha criticado la línea de defensa de Santos Cerdán. "Estamos deseando que se conceda la diligencia de conocer quién fue a visitarme a la cárcel", se refirió.

La financiación irregular del PSOE

Sobre la financiación irregular del PSOE, Aldama ha señalado que el "modus operandi" era "recoger el dinero en metálico de la caja del partido y lo reponían 15 ó 20 días después". "Koldo salía corriendo a Ferraz diciendo que se le había olvidado devolver el dinero", añadió.

Además, el empresario ha confesado que tiene pruebas de otras "financiaciones ilegales del partido", una información comprometedora que tendrá que explicar en sede judicial. "Koldo pisaba, besaba y rezaba todos los días por Ábalos. Me ha extrañado mucho sus grabaciones", apostilló.

De la misma forma, Aldama ha asegurado que Koldo llamaba directamente a Pedro Sánchez y llegó a discutir con él por defender a Ábalos. "Cercana no, lo siguiente", manifestó. Sobre Leire Díez ha manifestado que no entiendo como "se le sigue dando pie a esta señora".