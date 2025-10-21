Aldama traslada al Supremo que Ábalos pagó parte de un local en negro

Víctor de Aldama ha informado al Tribunal Supremo que José Luis Ábalos pagó parte del local que se encuentra debajo de su vivienda en Valencia con dinero negro. El empresario sostiene que parte de la operación se financió con dinero "B" en tanto que el garaje costó 110.000 euros, pero se escrituró ante notario por 90.000 euros. Al respecto aporta las escrituras de compra y también correos electrónicos de la operativa.

En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el comisionista asegura que presenta esta información -que ya obraban en poder de la Guardia Civil- "con el fin de auxiliar a la investigación", especialmente en lo relativo a la investigación patrimonial abierta contra el exdirigente socialista. De hecho, se apoya en el último oficio de la Unidad Central Operativa (UCO), en el que se hace alusión a un local que adquirieron Ábalos y su exmujer, Carolina Perles en plena pandemia.

En concreto, los agentes expusieron que los cheques abonado "no se corresponderían con el pago de parte de los 90.000 euros" que abonaron los compradores. Además, explicaron que, en lo que respecta a la parte restante (20.000 euros) no se localizaron movimientos bancarios en las cuentas de Ábalos que pudieran acreditar el pago de estas arras, por lo que se desconocía "si se habría producido y en qué condiciones".

Local escriturado por 20.000 euros menos

Aldama responde ahora que esa cuantía restante se habría pegado en "B" ya que "el precio por el que se formaliza la compraventa ante notario no casa con la del contrato relativo a dicha operación inmobiliaria". Con su respuesta cumple la promesa lanzada el viernes pasado cuando, a tenor de unas declaraciones de Koldo García a LA RAZÓN, dijo que iba a demostrar por qué él estaba en la calle y Santos Cerdán en prisión provisional.

Al respecto dice que, pese a que la evidencia encontrada en uno de sus dispositivos electrónicos reflejaba un precio de 110.000 euros, la realidad es que la compraventa fue formalizada ante notario el 9 de julio de 2020 por un importe de 90.000 euros. "Esto es, 20.000 euros menos", dice. Por ello, y en aras a "completar la información" con la que trabajan los investigadores, ahora aporta "una nueva versión del contrato de compraventa" al que tuvo acceso con posterioridad a la fecha consignada en el contrato privado de marzo.

Del mismo modo, aporta un correo que le remitió su secretaria Piedad con la nueva versión del contrato. En el mismo la que fuera su empleada le traslada que ha modificado el contrato original reduciendo el importe de la vivienda a los 90.000 euros. Según explica, el objetivo de la modificación era hacer coincidir el importe "con el precio finalmente reflejado en la escritura pública de compraventa".