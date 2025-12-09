Alegría reitera que sigue sin haber denuncias de acoso en Moncloa y admite que su comida con Salazar fue un "error"

Paco Salazar se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno del que formó parte. El exasesor del jefe del Ejecutivo está señalado por supuesto acoso sexual. Es más recibió dos denuncias en el canal interno del PSOE. Pero el buzón de Moncloa está vacío. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha reiterado este martes que "a día de hoy" sigue sin haber denuncia alguna en el palacio presidencial.

Alegría ha asegurado que el gabinete de Presidencia se puso en contacto en julio, cuando trascendió la primera información en "eldiario.es" con todos los trabajadores para recabar información. La también ministra de Educación ha reconocido su "error" cuando comió con Salazar tras trascender las denuncias contra él.

En cualquier caso, el Gobierno ha querido defender su actuación pese a que el propio presidente asumió en primera persona la dejadez en la gestión de las denuncias: "Desde el primer momento que tuvimos conocimiento ese artículo se cesó al señor Salazar de su responsabilidad", ha explicado Alegría

La portavoz también ha explicado por qué han cesado a quien hasta este martes fue el "número dos" de Salazar en Moncloa, Antonio Hernández: "Hemos conocido el caso de un trabajador de Moncloa y no hemos dudado ni un segundo de su cese. Se ha actuado con rapidez y transparencia desde el primer momento".

El Ejecutivo quiere zanjar cualquier duda sobre la seguridad de Moncloa como espacio de trabajo para efectuar cualquier denuncia. "Los canales son seguros y anónimos. No se ha recibido a día de hoy ninguna denuncia en Moncloa", ha dicho Alegría.

De la misma manera, Alegría, que teme que el presidente de Aragón convoque las elecciones en las que es candidata, ha intentado desligarse de nuevo de Salazar: "Es una persona que conozco hace tiempo. Ese encuentro [por la comida] no se debía haber producido y fue un error. Después de conocer el contenido de las denuncias, el dolor y la indignación y la traición que puedo sentir yo y todo mi partido es absoluto. Pero ni similar ni comparable al que puedan sentir las víctimas. Son a ellas a las que hay que cuidar y acompañar".

La ministra ha intentado dar carpetazo al tema: "Todas las relaciones con compañeros de trabajo, amigos y familiares... están llenas de profundas decepciones. Y estoy segura de que muchas personas entienden lo que estoy diciendo. Pero les vuelvo a recalcar que estas decepciones son secundarias. Lo importante es estar al lado de las víctimas".