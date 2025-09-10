Alvise Pérez acumula un año sin sortear su sueldo como eurodiputado

Septiembre de 2024. Esa es la fecha marcada por el calendario en la que el líder de 'Se Acabó la Fiesta', Luis 'Alvise Pérez' cerró la última candidatura para optar a su sueldo de eurodiputado. De manera pública fue realizado el primer día de octubre y con dos afortunados se cerró la lista de agraciados.

Ante la llegada de la DANA a Valencia, el eurodiputado comunicó en sus redes sociales que destinaría su sustento económico a paliar el impacto de las fuertes tormentas. "He decidido cancelar el sorteo y donar los próximos 3 meses de sueldo de eurodiputado a las víctimas de la DANA... Lamento las críticas por paralizar el sorteo", señaló, sin embargo, siete meses después, no se ha reanudado el sorteo.

Sin una certificación de la donación a los afectados y con varias causas judiciales pendientes, Alvise Pérez ha incumplido su medida estrella y un año después del último sorteo no se ha reanudado. Es más, ni tan siquiera el líder de la formación ha anunciado por ninguno de sus medios indicaciones sobre el regreso de la promesa. Cabe recordar, que la medida movilizó a miles de votantes desencantados con la política tradicional confiando en la "transparencia" y obviando que 'Se Acabó la Fiesta' no contaba con un programa electoral.

Las explicaciones de Alvise Pérez para no sortear su sueldo

Fuera del aforamiento que ha conseguido para alargar sus causas penales y sin compañeros el Parlamento europeo, debido a discrepancias internas, las propuestas del líder de 'Se Acabó la Fiesta' no han surgido efecto. Respecto a la promesa estrella, en el mes de junio, eludiendo definir la situación como una mentira, señaló que "cambió de parecer" ante la sombra de la inspección anual de Hacienda. En este sentido, el eurodiputado señaló que el dinero se encuentra en un depósito bancario y que será sorteado en el futuro.

Según las afirmaciones de Alvise, la cuenta bancaria cuenta con fondos cercanos a los 50.000 euros, lo que supone menos del 50 % de sus ganancias desde que ocupa su escaño en Europa. Desde que no se han realizado los sorteos prometidos, el líder de 'Se Acabó la Fiesta' ha acumulado más de 120.000 euros. Por el momento, lo único verificable es que solo se han realizado dos sorteos desde que asumió su puesto en el Parlamento europeo, que fueron los de los meses de agosto y septiembre de 2024.