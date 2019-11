Amenazan a Lidia Bedman, mujer de Abascal: “Ojalá te violen a ti y a tus hijos”

Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal, ha recibido alguna de esas amenazas en su cuenta de Instragram. “Ojalá te violen, ojalá violen a tus hijos, puta, guarra, gora ETA”. Es una de los insultos y amenazas que ha recibido entre ayer y hoy y que ella misma ha hecho público en su perfil. También desde ahí respondía a ello destacando que “gracias a Dios” también había recibido otros muchos mensajes “muy bonitos, de gente educada” algunos de los cuales “no son votantes de mi marido”, pero estaban “con los pelos de punta por el odio contra mi familia”. “¿Cómo llamamos a este linchamiento? ¿Violencia feminista? Porque la gran mayoría que me insulta con ese odio son mujeres”, destaca Bedman.

Bedman recuerda que lleva trabajando desde que tenía 16 años y que ha vivido incluso cómo se la excluía de contratos profesionales por ser “mujer de” y no Lidia Bedman. “Pero no es machista, ¿verdad?”, se pregunta.

Asimismo, destaca también que tiene la suerte de tener muchos amigos del colegio, instituto, universidad y máster además del trabajo y de Instagram que voten lo que voten “todos son respetuosos” y muchos de ellos ayer la felicitaron por el triunfo cosechado por las siglas que lidera su marido, Santiago Abascal. “Me felicitaron públicamente en mi foto –una que subió junto al líder de Vox en el que ella le felicitaba con un "enhorabuena mi amor"- y tuve que decirles que no lo hicieran puesto que les iban a linchar, y por desgracia así fue lo que sucedió”. “Hablan de libertad, pero solo contemplan la suya. Hablan de tolerancia, pero tratan de destruir al que piensa diferente”. Y, hablan de “feminismo pero atacan a una mujer y a sus hijos porque no les gusta lo que dice su marido”.

Su texto ha recibido más de mil mensajes públicos de apoyo y ánimo.