Ana Redondo, en contra de que la reprueben porque "ninguna de las mujeres con pulsera han sido asesinadas"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha enfrentado este miércoles a una dura sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, marcada por el fallo de las pulseras telemáticas para controlar a agresores machistas. A la defensiva y visiblemente afectada por la situación, Redondo no ha hecho ningún tipo de autocrítica y se ha centrado más en atacar al PP.

"Me quieren reprobar a mí, cuando ninguna de las mujeres que llevaban pulsera ha sido asesinada y no reprueban al señor Mazón, que tiene a su espalda más de 200 hombres y mujeres víctimas", ha llegado a decir, ante el estupor de la bancada popular.

El diputado del PP Jaime de los Santos le ha dicho que "que haya decenas de miles de mujeres sufriendo la lacra de la violencia machista nos interpela a todos, pero que 4.600 pulseras dejen de funcionar, solo les responsabiliza a ustedes". "Utilizan el feminismo y a las mujeres para conseguir votos, jamás les ha importado a la causa feminista porque solo la han manoseado", ha añadido.

De los Santos ha sido muy claro: "Dé explicaciones, dimita y deje de usar el feminismo". Su compañera la diputada Silvia Franco ha insistido en la idea de que dimita y ha dicho que, "si no tiene la vergüenza suficiente para dimitir, le pedimos al presidente del Gobierno que la cese de inmediato". "El Gobierno más feminista de la historia es un relato", ha añadido.

La de este miércoles es la primera sesión de control al Gobierno desde que, la semana pasada, estalló el escándalo de las pulseras. Lo hizo después de que la Fiscalía alertara que se había producido un borrado de datos que impedía usar las pulseras como prueba en juicios sobre quebrantamiento de órdenes de alejamiento.

Redondo, lejos de asumir algún tipo de autocrítica, ha acusado al PP de estar "sembrando dudas en las víctimas" por decir que las pulseras no funcionan. "Dejen de utilizar a las víctimas, porque siempre han usado a las víctimas como ariete, con bulos y falsedades", ha añadido.

"Su irresponsabilidad con este tema no tiene límites. El PP ha dejado de ser un partido de Estado para convertirse en una burda copia de Vox", ha apuntalado.