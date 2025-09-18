El PP aprieta con "el hermanísimo" de Sánchez: el Senado reclama información de su paso por la Moncloa

"Un puesto público a dedo. Un falso domicilio en Portugal para no pagar impuestos. Y una estancia a todo lujo en La Moncloa, pagada con los impuestos de todos los españoles". El Partido Popular sigue tras la pista de David Sánchez, el "hermanísimo" músico del presidente del Gobierno imputado por dos delitos: prevaricación y tráfico de influencias por su puesto como director de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz.

Ahora, vuelve a estar en el foco por su posible estancia en la residencia oficial del presidente del Gobierno. "Mientras millones de jóvenes no pueden emanciparse, el hermano de Sánchez cobró más de 273.000 euros de salario público y vivió con todos los gastos pagados", ha denunciado este jueves la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García.

"Un todo incluido en La Moncloa a cargo de los impuestos de todos los españoles. Todo esto, mientras decía vivir en Portugal para no pagar impuestos en España. La Moncloa convertida en un refugio fiscal", ha incidido. Por eso, su grupo ha decidido registrar una "ofensiva parlamentaria" con la que dilucidar: "Si Sánchez escondió a su hermano en La Moncloa y lo ha ocultado para no agravar su situación judicial".

En concreto, a través del Senado, el PP exige al Gobierno que le facilite: "Los registros de entrada y salida de Moncloa de su hermano y su cuñada, desde 2021 hasta 2024". Además, ha formulado una batería de preguntas escritas para resolver las siguientes cuestiones: "Si la Agencia Tributaria va a realizar alguna investigación, si Sánchez colaboró o no con la Justicia cuando conoció el falso testimonio de su hermano, si el Gobierno va a reclamar al hermano la devolución de las cuotas y de los impuestos que hurtó a los españoles y el coste total del alojamiento del hermano del presidente del Gobierno".

La portavoz popular ha señalado que, hasta la fecha, "nadie del Gobierno" ha desmentido que David Sánchez vivió en la residencia oficial donde se aloja su hermano. En caso de que fuera cierto, ha considerado: "Estaríamos ante un fraude fiscal y el presidente del Gobierno sería cómplice y encubridor". Más allá de un supuesto penal, García ha puesto el énfasis en el reproche político: "Mientras Sánchez exige sacrificios a los españoles, ofrece privilegios a los suyos". La "corrupción", ha sentenciado, no le "rodea", sino que "vive con él, en su propia casa".

El escándalo de las pulseras telemáticas

Otro asunto por el que el PP ha decidido abrir fuego es el escándalo de las pulseras telemáticas que llevaron a absoluciones de maltratadores y violadores, tal y como ha reconocido la propia Fiscalía en su última Memoria, correspondiente al pasado año. El Ministerio de Igualdad ha aceptado la existencia de "fallos" y ha asegurado que ya están resueltos. No obstante, el principal partido de la oposición quiere explicaciones de la ministra, Ana Redondo.

"El sistema que debía proteger a las mujeres con ordenes de alejamiento dejó de funcionar. El Gobierno las dejó solas frente a sus agresores", denuncia el PP. "Sánchez dejó en la calle a una gran cantidad de agresores que deberían haber sido condenados por violencia de género". Por eso, a la responsable del ramo, le preguntarán: "¿Cuántas mujeres se han visto afectadas? ¿Cuántos casos judiciales se han comprometido? ¿Cuánto tiempo estuvieron las víctimas desprotegidas? ¿Cuántos agresores se beneficiaron del caos generado por el Gobierno?".

Según Alicia García, "veinte meses después de ser advertida por el CGPJ" de los fallos en el sistema, "la ministra de Igualdad no sólo desoyó las alertas, sino que permitió que un sistema defectuoso de pulseras antimaltrato pusiera en peligro a las víctimas". Motivo por el que, ha recalcado, debería dimitir. "Ignorar durante tanto tiempo un aviso tan grave no es incompetencia, es irresponsabilidad criminal".