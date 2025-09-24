Asamblea de la ONU, en directo hoy: intervención del Rey Felipe VI, comparecencia de Sánchez y última hora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que la igualdad de género no es "un capricho progresista" sino "un derecho", y ha pedido "alzar la voz" en una "lucha feminista" que, en su opinión, "concierne a todos".

"Debemos alzar la voz y recordarle al mundo que, lamentablemente, la igualdad de género aún no es una realidad, sino una aspiración. No es un lujo, sino una necesidad. No es un capricho progresista, sino un derecho humano fundamental que nos concierne a todos", ha señalado, advirtiendo que no es posible "dar un paso atrás en la lucha feminista" puesto que lo necesario es "dar dos pasos adelante".

Así se ha expresado durante su intervención en el acto promovido por la iniciativa 'He for She', en el marco de la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York. Un discurso en el que el líder del Ejecutivo ha lamentado "el aumento de mensajes y actitudes radicalizadas entre los hombres jóvenes y los niños entre los 18 y los 35 años".