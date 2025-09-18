Asesinados otros seis cristianos en el Congo, en este caso ametrallados

"Con el éxito de Alá, los soldados de Califato atacaron a los cristianos kafir en la aldea de Mangoko en la región de Beni, en el Congo, con ametralladoras, matando a 6 de ellos y quemando 2 motocicletas, y todas las alabanzas se deben a Alá".

De tanto leerlo repetido podría parecer una repetición involuntaria; pero no, sos seis seres humanos que han sido asesinados por profesar una religión distinta que la de sus ejecutores, un auténtico genocidio, se mire por donde se mire, al que no se presta la atención que se debería.

El Estado Islámico (Daesh, Isis) no esconde sus intenciones y desdee hace años declaró la islamización forzosa de África como una guerra de religión.