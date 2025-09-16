Asesinados tres cristianos en la misma zona del Congo en la que la semana pasada fueron degollados otros dos

Una prueba más de la inseguridad en la que viven los cristianos en África. La semana pasada, tal y como informó LA RAZÓN, fueron degollados dos en Mbaon en la regíon de Beni (Congo). Como los terroristas del Estado Islámico (Daesh, Isis) no fueron detenidos, ni que sepa investigados, han vuelto a repetir su "hazaña" y, según comunica la agencia Amaq, controlada por los terroristas, "con el éxito de Allah, los soldados del Califato atacaron a los cristianos en el pueblo de Mbao en la región de Beni con ametralladoras, matando a tres de ellos y quemando 10 casas, un vehículo y una motocicleta. Toda la alabanza es para Allah". Hay hechos que no requieren más comentarios porque se comentan por sí solos.

Por otra parte, y según la misma fuente, "Al menos 17 soldados de las fuerzas nigerinas murieron en una sofisticada emboscada tendida por el Estado Islámico en la región de Tillabéri, situada en el suroeste del país. Tendieron una emboscada bien preparada a una patrulla del ejército nigerino cerca de la ciudad de Tillabéri, capital de la región. Los combatientes sorprendieron a los soldados enemigos con un intenso fuego, causándoles grandes pérdidas. El ataque dejó al menos 17 soldados muertos y condujo a la captura de tres vehículos equipados con ametralladoras pesadas, 18 rifles y otras armas, antes de que los combatientes se retiraran sanos y salvos a sus bases".