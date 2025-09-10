La asesora de Begoña Gómez estuvo también en la firma de un convenio de la cátedra

Cristina Álvarez asistió, mientras era asesora de Moncloa, a no pocos actos relacionados con la actividad de la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva que dirigía la mujer del presidente del Gobierno. A lo largo de los cuatro cursos académicos en que estuvo activa la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Tal y como ha podido saber LA RAZÓN en exclusiva, la alto cargo estuvo, incluso, en el acto con el que se materializó la unión de la extinta cátedra a la alianza de entidades de mujeres rurales que tuvo lugar, concretamente, el 24 de enero de 2023.

Como evidencia la fotografía que publica este diario, Álvarez estuvo sentada, como el resto de las participantes, en la mesa de debate o coloquio que incluyó la firma de la alianza.

La asesora ahora investigada tiene, al igual que el resto, una carpeta del acto y hasta empuña un bolígrafo, como si estuviera dispuesta a tomar algún tipo de notas durante la cita.

El encuentro fue bautizado como el «segundo encuentro de la alianza de entidades de mujeres rurales». Y se celebró en la sede que tiene la «progresista» –así se define– Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur).

En él, también estuvo, según dejan ver más instantáneas conocidas, Begoña Gómez como codirectora de la cátedra. Ella fue la que rubricó la adhesión a la alianza.

Pero hubo más presencia del Gobierno: también participó el secretario general para el Reto Demográfico, Francés Boya.