La asesora de Moncloa envió a la Complutense las "preguntas a plantear" a Begoña Gómez en los cursos de verano

Entre los correos del vicerrector de la Universidad Complutense (UCM) analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) a los agentes les llama la atención que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez remitiese al propio Juan Carlos Doadrio el 21 de julio de 2022 un archivo con "las preguntas a plantear" a Begoña Gómez cuatro días después durante su participación en los cursos de verano de ese año.

El informe de la Guardia Civil que ya tiene en sus manos el juez Juan Carlos Peinado -que ve indicios de malversación en la utilización de una asesora de Presidencia para gestionar supuestamente la actividad profesional de la esposa de Pedro Sánchez- deja constancia de que el 6 de julio Álvarez envió a Doadrio el currículum de Begoña Gómez "para la Escuela de Verano de la UCM", tal y como se lo había solicitado la secretaria del en esas fechas vicerrector de la Complutense. En su respuesta de agradecimiento, Doadrio le precisó que se trataba de los "cursos de verano".

También en relación a este asunto, nueve días después le hizo llegar un documento de Word con "una batería de preguntas a plantear" a la mujer del presidente durante la inauguración del curso. Ese archivo, reseña la UCO, no solo contenía información acerca del acto de inauguración del curso -Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) como estrategia de liderazgo en sostenibilidad social inclusiva y transformación social competitiva-, sino también esas cuestiones que debían plantearse a Begoña Gómez y, también, a Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense.

"Te hago llegar las preguntas para BG"

"Como te he adelantado, te hago llegar las preguntas para BG, con algunos cambios", le escribe Cristina Álvarez a Doadrio en un correo que encabeza con el asunto "preguntas curso Escorial de la UCM 25 de julio".

Ese cruce de correos entre la asesora de Moncloa y el entonces vicerrector de la UCM también revela la petición de asesoramiento jurídico que trasladó Cristina Álvarez a Doadrio y que fue rechazada el 2 de septiembre de 2022, cuando este último le mandó la "contestación" del responsable de la Asesoría Jurídica de la universidad a su solicitud. "No podemos ofrecer asesoramiento a cuestiones o problemas que se les susciten a personas que no sean órganos de gobierno de la propia universidad", informó al vicerrector el responsable de la asesoría legal de la UCM.

Se trata, explica la UCO, de "la única comunicación que se tiene respecto a esa supuesta solicitud de asesoramiento", desconociéndose por tanto quién la planteó "ni el asunto de la misma". No obstante, matiza la Guardia Civil ese mensaje fue remitido el mismo día por parte de Doadrio a Begoña Gómez y Cristina Álvarez, "aunque en el cuerpo del correo se dirija únicamente" a esta última.