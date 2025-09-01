Así criticaba Illa en 2018 que el president de la Generalitat, Quim Torra, se reuniese con Puigdemont: "Va a recibir instrucciones"

Esta mañana se conocía la noticia de que mañana, martes 2 de septiembre, el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, viajará hasta Bruselas para reunirse con el expresident Carles Puigdemont, en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea en Bruselas.

El anuncio, que ha pillado por sorpresa al conjunto de la sociedad, se ha producido a través de un comunicado del Govern catalán en el que se detallaba que el encuentro tendrá lugar a las 16:30 horas, al mismo tiempo que señalaban que este será a puerta cerrada.

Sin embargo, la hemeroteca ha vuelto a jugar una mala pasada a la clase política, en esta ocasión a uno de los implicados en dicho encuentro, el president Illa, que en 2018 criticó con vehemencia que el por entonces president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, viajase a Berlín para reunirse con el recién fugado Puigdemont. Algo que, ahora, replica el propio exministro de Sanidad.

La hemeroteca evidencia su 'cambio de opinión'

El encuentro de mañana entre un president de la Generalitat de Cataluña y el prófugo de la Justicia -que pretende ser la antesala de la futura foto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont- ya ocurrió hace siete años, cuando por entonces gobernaba Quim Torra.

Corría el 21 de junio de 2018, cuando Torra viajó hasta Berlín para reunirse con Puigdemont con el objetivo de "analizar la situación política en Cataluña" en un encuentro que también se celebró a las 16:30 horas y a puerta cerrada -las mismas condiciones en las que ocurrirá mañana-.

Por entonces, el líder del PSC, Salvador Illa, ofreció una rueda de prensa en la que fue contundente con ese encuentro entre los independentistas, que mañana se producirá exactamente en las mismas condiciones que el de hace siete años.

"El señor Torra comienza el curso político yendo a visitar a Puigdemont, y por tanto poniéndose a sus órdenes. Eso no es lo que le conviene a Cataluña", replicaba por entonces el actual president de la Generalitat. "Lo que hace no es gobernar, sino ir a pedir y a recibir instrucciones de Puigdemont, que es una persona que ha huido de Cataluña", espetaba.

Además, en esa misma comparecencia desde la sede de los socialistas catalanes, Illa denunció el "intento constante del independentismo de desprestigiar la democracia española, el Estado de Derecho español y al Poder Judicial", algo que ahora parece no importarle.

Como es habitual, una vez más la hemeroteca ha vuelto a jugar una mala pasada a un político, en este caso a Salvador Illa, que mañana se reunirá con aquel del que un día renegó, exactamente en las mismas condiciones que entonces criticó.