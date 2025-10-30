Así son las averías y los daños de los vehículos de la Guardia Civil

Faltan vehículos para patrullar con un parque móvil obsoleto. Así son las denuncias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Granada que ponen el foco en los desperfectos de las diferentes unidades del Instituto Armado donde viven una "grave situación". Cifran en más del 70% los coches que superan los 200.000 kilómetros.

La asociación detalla los problemas que están sufriendo los agentes de la provincia donde se da la paradoja que tienen personal suficiente para realizar los servicios pero faltan vehículos operativos impide desarrollar las patrullas con normalidad. En algunos casos, los guardias civiles se ven obligados incluso a salir de patrulla a pie.

Una de las patrullas de la Guardia Civil AUGC

"Una circunstancia insólita que compromete tanto la seguridad de los guardias civiles como la atención a los ciudadanos", añaden. A continuación denuncian que el parque móvil está "completamente obsoleto, con más del 70% de los vehículos superando los 200.000 kilómetros".

De la misma forma, muchos de ellos acumulan averías continuas debido a la falta de mantenimiento preventivo y a que no se dispone de presupuesto suficiente para reparaciones o sustituciones. "Hay vehículos que no paran de funcionar durante días, ya que al ser el único coche operativo de la unidad, se van pasando de patrulla en patrulla sin descanso. Es una situación insostenible", denuncian desde AUGC Granada.

El caso omiso de Interior

Desde la asociación se advierte que estos problemas no son nuevos y ya fueron trasladados tanto a la Dirección General de la Guardia Civil como al Ministerio del Interior, sin que hasta la fecha se haya adoptado ninguna medida efectiva. "Se ha hecho caso omiso a una problemática que afecta directamente a la seguridad de los agentes y al servicio que se presta a los ciudadanos", subrayan desde AUGC.

AUGC Granada insiste en que no se puede aumentar el personal si no se garantiza la dotación de medios materiales. Subrayan que de nada sirve disponer de más agentes si no hay vehículos en condiciones para salir de patrulla. La asociación exige una renovación urgente del parque móvil, la asignación de presupuesto suficiente para "mantenimiento y reparaciones, y un compromiso real" de la Administración para dotar a los guardias civiles de "condiciones dignas y seguras que permitan ofrecer un servicio público eficaz y de calidad".