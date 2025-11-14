Asturias confía en "despejar incógnitas" en el CPFF para presentar las cuentas "en unos días"

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha afirmado que esperan que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará el lunes 17, se concreten los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y también las entregas a cuenta del modelo de financiación autonómica y del modelo de financiación local. "Con la concreción de esos datos nos permita cerrar el presupuesto y, por tanto, presentar los presupuestos en los días siguientes", ha asegurado el dirigente asturiano en una comisión parlamentaria, a preguntas del diputado del PP Andrés Ruiz, que quería saber la fecha de la aprobación de las cuentas autonómicas para 2026.

Peláez ha puesto de manifiesto que "una vez que el presupuesto entra en la Junta General del Principado para su tramitación, la dificultad de hacer cambios es mayor, porque el proyecto está sujeto a lo que las enmiendas permiten. Por tanto, su intención mientras tanto es "dar espacio" a la negociación política para presentar un proyecto de presupuestos que recoja las sensibilidades de las fuerzas políticas que están negociando.

"En cualquier caso, nosotros queremos que este lunes vamos a despejar muchas incógnitas que nos va a permitir trabajar no con estimaciones, sino con cifras ciertas y, por tanto, movilizar al máximo los recursos de los que disponemos para ponernos al servicio de los ciudadanos", ha insistido el consejero. "Así que yo creo que, despejada esa incógnita, en los próximos días se podrán presentar el presupuesto", ha concluido, subrayando la importancia de la próxima reunión del CPFF.