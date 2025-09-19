La Audiencia se ve obligada a dejar en libertad a otro líder de la Mocro Maffia por un fallo judicial

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha visto obligada a dejar en libertad a Firass Taghi, uno de los líderes de la Mocro Maffia y primo del capo de la organización criminal, Ridouan Taghi por un error judicial. Los magistrados han acordado su inmediata excarcelación al haberse sobrepasado el tiempo límite de entrega a Holanda, país que le reclama desde agosto.

En su auto, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal explican que procede excarcelarle ya que la orden de entrega a Países Bajos alcanzó firmeza el 7 de agosto, pero esta no se comunicó a la Oficina de Sirene (unidad de cooperación policial dentro del marco Schengen) hasta el día 12 de ese mes.

La defensa de Taghi recurrió la prórroga de la prisión acordada a principios de septiembre por el magistrado Santiago Pedraz apelando a la vulneración del artículo 58.2 de la Ley de que determina que si no se ejecuta la entrega de la persona reclamada en el plazo de fijado, las autoridades judiciales deben ponerse en contacto "inmediatamente" con el Estado reclamante en un plazo de diez días para fijar una fecha, hecho que no se produjo.