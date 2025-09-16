La AUGC pide a la Comisión de Venecia una reforma de la jurisdicción militar en España

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha acudido a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que hoy se reunirá con los portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso, para que se implique en la reforma de la jurisdicción militar en España. No solo eso, reclaman cambios en la actual composición de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, ya que su estructura y funcionamiento "suponen un lastre para la igualdad y la justicia que merecen los guardias civiles".

Desde esta asociación advierten de la "urgente necesidad" de homologar la jurisdicción militar al resto de jurisdicciones y por ello, piden que ese encuentro que tendrá lugar en la Cámara Baja se aborde con "determinación", pues se trata de una cuestión que afecta a miles de guardias civiles que siguen viendo sus derechos limitados por un modelo jurisdiccional anclado en el pasado.

"Es la hora de la verdad. No puede seguir demorándose un cambio que la sociedad reclama y que los propios tribunales internacionales han venido marcando en su jurisprudencia", sostienen desde la AUGC. Porque, a su juicio, la modifican de la configuración de la jurisdicción militar es ineludible. Su objetivo es que los guardias civiles dejen de ser tratados como "ciudadanos de segunda", pese a ser servidores públicos que protegen la seguridad de todos los ciudadanos.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil apela al sentido de justicia y responsabilidad de nuestros representantes y de las instituciones europeas. "Ha llegado el momento de dignificar la carrera profesional de los guardias civiles, poner fin a la excepcionalidad y garantizar un marco jurídico moderno, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales", concluyen.