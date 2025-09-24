El avión en que el que viaja Margarita Robles a Lituania sufre un intento de "perturbación" de Rusia

El avión en el que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha viajado este miércoles a Lituania ha sufrido un intento de "perturbación" por parte de Rusia cuando pasaba cerca del territorio de Kaliningrado.

Según ha podido saber LA RAZÓN, todas las aeronaves que se acercan a este enclave ruso experimentan de manera habitual cierta pérdida e inutilización de su señal GPS.

En cambio, los aviones militares, como en el que se desplazó hoy la titular de Defensa, tienen la capacidad de neutralizar el efecto para que no le afecte y mantener el correcto funcionamiento de su sistema de navegación.

Principalmente, porque el Airbus 330 operado por el Ejército del Aire y del Espacio que transportó a Robles dispone de un segundo GPS de carácter militar al que no le afecta esta "perturbación".

La ministra se ha desplazado este miércoles a la base aérea lituana de Siauliai para visitar al contingente español desplegado para realizar tareas de vigilancia del espacio aéreo de los países bálticos en el marco de una operación de la Policía Aérea de la OTAN.

Von der Leyen aterrizó de emergencia

Hay que recordar que a principios de este mes el avión en el que viajaba a Bulgaria la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió "interferencias" en el GPS y se vio obligado a aterrizar de emergencia.

Los pilotos tuvieron que utilizar mapas físicos para tocar tierra en la ciudad búlgara de Plovdiv. Según transmitió la Comisión, las autoridades búlgaras apuntaron directamente al Kremlin como el origen de este sabotaje.