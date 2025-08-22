Un ayuntamiento navarro autoriza un acto a favor de ETA una vez celebrado

El Ayuntamiento de la localidad naavarra de Ansoain ha permitido a la asociación vinculada a la izquierda abertzale, Sare Herritarra, llevar a cabo una comida en la Escuela Ezkaba en favor de la libertad de los presos de ETA. Según denuncia UPN, “no es de recibo que el 6 de junio, más de un mes antes de la celebración del acto, se registrara la solicitud en nombre de Sare Herritarra, y la resolución por parte del Ayuntamiento no se produjera hasta después de su celebración, para no dar cuenta al pleno y no poder actuar los grupos de la oposición”.

“Se trata de una cacicada más de un ayuntamiento gobernado por EH Bildu que, autorizando estos homenajes, muestra su verdadera cara. Detrás de disfraces cosméticos y la defensa de otras causas siempre aparece su auténtico objetivo: sacar a los presos de ETA de la cárcel”, subraya.

UPN insiste en que “es intolerable que se cedan espacios públicos para legitimar a los asesinos y sus cómplices que han protagonizado los peores momentos de nuestra historia reciente”. Los presos de ETA “no son presos políticos, lo que aún hay en la cárcel son asesinos, secuestradores, extorsionadores o cómplices de todos ellos que atacaron las libertades del conjunto de la sociedad navarra y española”.