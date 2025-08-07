El Ayuntamiento de Vitoria retira diariamente carteles a favor de los presos de ETA en fiestas

El Ayuntamiento de Vitoria retira diariamente carteles y pancartas a favor de los presos de ETA en el recinto de las txosnas (casetas festivas) de las fiestas de la ciudad, han confirmado a EFE fuentes municipales.

La Fundación Fernando Buesa denunció este miércoles la presencia de estos carteles en los que se reclamaba la amnistía de los presos de la banda terrorista, el acercamiento de los reclusos que cumplen su pena en cárceles fuera de Euskadi y el regreso de quienes huyeron a otros países.

Criticó que esta situación "se repite cada año en muchas de las fiestas de los pueblos y ciudades de Euskadi y Navarra frente a la indiferencia de parte de la sociedad y, sobre todo, de las instituciones".

Fuentes del Consistorio vitoriano han informado de que los servicios municipales retiran este tipo de pancartas y carteles "todos los días" del recinto de las txosnas cuando se acometen los trabajos de limpieza del mismo.