Bajan las llegadas irregulares de migrantes un 29,3 % mientras suben un 77 % en Baleares

Las llegadas irregulares de migrantes a España siguen a la baja, al reducirse en un 29,3 % hasta el 15 de agosto respecto al mismo periodo de 2024, aunque el número de migrantes llegado a Baleares ha crecido en un 77 %.

Así lo refleja el último balance sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio de Interior, que por primera vez desagrega los datos de las Islas Baleares, donde han llegado hasta mediados de agosto 4.323 migrantes, 1.880 más que en 2024, y 230 pateras, un 54,4 % más.

En cambio, las llegadas a Canarias por vía marítima caen en un 46,7 %, con la llegada de 11.883 migrantes en lo que va de año, que son casi la mitad de los 22.304 que llegaron en este período de 2024 a este archipiélago.

Llegan 111 migrantes en las últimas horas

Un total de 111 personas migrantes han arribado a las costas de Baleares a bordo de seis embarcaciones tipo patera durante la tarde del lunes y la madrugada de este martes, según ha informado la Delegación del Gobierno en el archipiélago.

Según los datos facilitados, Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo procedieron por la tarde de este lunes a la interceptación de 14 personas de origen magrebí en el Faro de Punta Anciola (Cabrera).

A ello se le sumaron otras 15 personas cerca de la costa de la isla de Formentera, 24 en el mar al sur de la isla de Formentera, otras 24 en el mismo punto, y 20 migrantes en el mar al sur de la isla de Cabrera, junto a otras 14 personas en el mar al sur de la isla de Mallorca.