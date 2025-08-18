Begoña Gómez, ante un nuevo delito con penas más altas

El juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez ya por la presunta comisión de cinco delitos: malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Estas son las claves del póker de actos ilícitos que le llevarán de nuevo a la esposa de Pedro Sánchez a sentarse frente al magistrado en Plaza Castilla.

El delito más grave. Peinado imputó este lunes a la mujer del presidente del Gobierno el delito con más pena hasta la fecha. La malversación de caudales públicos contempla una pena de prisión que va desde los dos a los seis años de prisión. Gómez también podría ser inhabilitada de 6 a 10 años para ostentar un cargo o el sufragio pasivo.

La legislación contempla tres tipo posibles de este delito. La calificación de dolosa cuando se actúa con plena conciencia y voluntad de desviar los fondos. La imprudente o negligente que se produce sin intención directa o la agravada que es cuando la cantidad sustraída es elevada o el ánimo de lucro evidente. Se desconoce por el momento cuál es la fórmula que considera el magistrado.

Polémica con la Ley de Amnistía. El Tribunal Supremo ratificó la exclusión de este delito en la condonación del "procés". La Ley Orgánica 1/2024, de Amnistía, excluye la malversación cuando existe beneficio patrimonial personal o cuando el desvío de fondos afecta los intereses financieros de la Unión Europea. Este es el principal factor que ha frenado la vuelta de Carles Puigdemont a España ya que permanece investigado por este aspecto.

Sánchez pactó rebajar las penas. El PSOE y ERC acordaron en 2022 rebajar las penas del delito de malversación cuando no exista ánimo de lucro o enriquecimiento personal, que estará castigado con un máximo de 4 años prisión frente a los 8 que marca el actual Código Penal en su tipo agravado. La enmienda modificó los artículos 432, 433 y 434 de manera que se impondrá pena de entre seis meses y tres años la pena por malversación sin ánimo de lucro.

La tercera visita de Begoña Gómez. La mujer del presidente del Gobierno acudirá por cuarta vez a Plaza Castilla para sentarse frente a Peinado. En una de ellas negó ante el juez que fuese contratada por el Instituto de Empresa (IE) por "ser la mujer del presidente del Gobierno". Gómez respondió a las preguntas de su abogado para rechazar su implicación en todos los delitos por los que se le investiga.

A vueltas con el dispositivo de seguridad. La presencia de la esposa de Sánchez en los juzgados siempre han levantado expectación. Los medios y los curiosos se han agolpado a las puertas de la conocida plaza para intentar captar el momento de la llegada de la mujer del presidente. En cada visita, la Policía Nacional ha desplegado un importante dispositivo en la zona para que todo transcurra en la más absoluta tranquilidad.

La Mareta. La nueva imputación ha pillado desprevenida a Begoña Gómez que se encontraba junto a su familia disfrutando de las vacaciones en Lanzarote. La familia de Sánchez lleva desde hace semanas en estas dependencias donde prácticamente no han salido por temas de seguridad. El presidente ha interrumpido su descanso para acudir unas horas a la Península por la ola de incendios que asolan el país.

La declaración de Cristina Álvarez. La asesora de Moncloa que también ha sido imputada se negó a declarar en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. En su primer testimonio judicial negó tener nada que ver con la cátedra de Gómez y afirmó que no influyó a nadie para beneficiarse.

Una relación de antaño. La amistad de Álvarez y Gómez se remonta a mucho antes de la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. Las dos coincidieron en su antiguo trabajo: Inmark, una empresa dedicada a recaudar fondos para ONG. De esta manera, las dos comenzaron su relación laboral con la empresa a finales de los años 90, donde coincidieron durante al menos ocho años y, como en la actualidad, Cristina Álvarez fue la mano derecha de Begoña Gómez, ya que fue directora de consultoría en Externalización Comercial de la empresa, según informaciones recogidas por diversos medios.