Begoña Gómez, a Peinado sobre la asesora de Moncloa: "Las esposas de otros presidentes tenían una persona de confianza"

Begoña Gómez aseguró al juez Juan Carlos Peinado -que le investiga por una posible malversación por utilizar supuestamente a una asesora de Moncloa para sus actividades privadas- que Cristina Álvarez le auxilió en este sentido de manera "muy esporádica" y que en todo caso eso no afectó a su desempeño como asesora de Moncloa.

En la transcripción de su breve declaración del pasado 10 de septiembre (antes de que el pasado sábado diera plantón al instructor y desdeñara su citación judicial), a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la esposa de Pedro Sánchez expuso que "las esposas de los otros presidentes del Gobierno" también "tenían una persona de confianza" para que hiciera labores de asistenta.

De hecho, explicó a preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, que en Moncloa le trasladaron que "tenía que designar a una persona para que hiciera las funciones de asistente, de llevarle la agenda, etc", como había sucedido con las esposa de los anteriores presidentes.

Una vez nombrada Álvarez, señaló que entre sus cometidos estaba "la coordinación del equipo de seguridad" y "la agenda" y "actos" y "eventos" a los que ella asistía.

"Coordinaba" sus actividades

Según expuso, llevaba la "agenda institucional y era conocedora de la agenda personal para coordinar las actividades" y también le acompañaba "en los actos oficiales y en algún acto particular". En definitiva, añadió, le informaba del protocolo y de los actos a los que debía acudir.

Y en cuanto a que Álvarez tuviera acceso a su correo, afirmó que de otra manera "no podía realizar sus funciones".

En cuanto a las labores que realizó como interlocutora de la Universidad Complutense y de patrocinadores de la cátedra que codirigía Begoña Gómez -que decenas de correos electrónicos aportados por el vicerrector han acreditado días después de esta declaración-, Begoña Gómez dijo que de forma "muy excepcional" le pidió "enviar algún mensaje por correo, de una manera muy esporádica" y por la "relación de confianza" que tenía con ella.

"Ha cumplido perfectamente" con sus funciones

Pero en esos casos, matizó en consonancia con la línea de defensa de su abogado, esa labor "no afectaba al puesto de trabajo que desempeñaba".

"Ella ha cumplido perfectamente el desempeño de sus funciones", insistió la esposa del presidente del Gobierno días antes de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregase al juez un informe que acredita las múltiples gestiones que Álvarez llevó a cabo en relación a la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Para la investigada -a quien Peinado quiere sentar ante un tribunal del jurado- esos supuestos fueron "excepcionales" y se llevaron a cabo "por su relación de confianza".