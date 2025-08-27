Belarra insiste en el racismo de los Mossos: "Junts y PSOE pactan por la pugna racista en Cataluña"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha insistido en que los Mossos d'Esquadra son una policía que, "como todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tienen un sesgo racista". La líder del espacio morado se ratifica así en unas declaraciones que generaron polémica en julio, y por las que Carles Puigdemontllegó a tildarla de "supremacista española".

El debate viene a raíz de la cesión de las competencias migratorias a Cataluña, pactada entre el PSOE y Junts. Belarra y Podemos rechazan este acuerdo, porque rechazan la política migratoria vigente actualmente en España, que consideran que tiene sesgos racistas, y porque consideran que el traspaso perpetuará los mismos vicios.

En julio, Belarra aseguró que no veía viable que los Mossos pudieran ejercer las funciones "que ahora hace la Policía Nacional" y puso el ejemplo de "redadas racistas basadas en un perfil étnico". Sus palabras escocieron en el mundo independentista.

Pero este miércoles ha vuelto a defender su postura. "Aquí estamos hablando de validar una política migratoria que ya existe en España y de delegar a Cataluña una política que Podemos rechaza", ha explicado Belarra en una entrevista en RNE. En materia migratoria, Podemos apuesta por otras fórmulas como derogar la Ley de Extranjería o la regularización de migrantes que está varada en el Congreso.

Belarra ha dicho que su partido va a votar en contra de la cesión de las competencias migratorias a Cataluña, porque "no vamos a votar un acuerdo racista". "El único motivo por el que Junts y PSOE han aprobado esto es porque hay una pugna racista en Cataluña", ha asegurado.

Con sus palabras, la líder de Podemos se refiere a que Junts está virando su discurso sobre la migración hacia un perfil mucho más duro por la coexistencia de Aliança Catalana, un partido xenófobo e independentista que amenaza con hacerle mucho daño electoralmente a los de Carles Puigdemont.

De todas formas, Belarra ha asegurado que no cree que los pactos entre el Gobierno y otras fuerzas políticas vayan a salir adelante porque ve al Ejecutivo y a Pedro Sánchez "con serios signos de desgaste" y ha llegado a especular con la posibilidad de un adelanto electoral.