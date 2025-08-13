Bildu cierra una de las carreteras de acceso a la Universidad de Navarra

UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha calificado de “precipitada” la decisión del alcalde de Bildu, Joseba Asiron, de cerrar la carretera de la Universidad de Navarra, al considerar que “no existen estudios técnicos ni informes rigurosos que respalden esta medida, que garanticen que es la mejor solución ni que justifiquen su urgencia”. No se ha presentado un estudio de tráfico que evalúe cómo se redistribuirán los vehículos que transitan por esta vía, 5.000 al día según el Ayuntamiento de Pamplona, y qué consecuencias tendrá la medida en otras calles ya saturadas, como la avenida de Navarra y algunas del barrio de Iturrama, que podrían sufrir colapsos.

“Han decidido su cierre sin analizar el efecto que ese volumen de vehículos tendrá en las calles citadas ni en las cercanas, ya que algunas de ellas muestran saturación en diferentes momentos del día. Han tomado decisiones sin tener en cuenta criterios técnicos que las avalen, lo cual no entendemos, porque el Ayuntamiento dispone de medios tecnológicos para medir el impacto de tráfico que puede producirse en función del sentido de circulación en las calles y de los picos horarios", subrayan.